Ecco come il figlio di Warren Buffet ha speso $90 milioni della sua eredità

Come ha speso i milioni ricevuti in eredità il figlio di Warren Buffett?

L’Oracolo di Omaha è sempre stato chiaro su come avrebbe elargito il suo patrimonio con i figli, affermando che avrebbe dato loro “abbastanza da permettergli di fare qualsiasi cosa, ma non abbastanza da impedirgli di fare nulla”.

Suo figlio, Peter Buffett, a 19 anni ha fatto una mossa audace incassando la sua eredità di $90.000 (in azioni del Berkshire Hathaway) e usandola per inseguire il suo sogno di diventare un musicista. Quelle azioni varrebbero centinaia di milioni oggi, ma Peter non ha rimpianti su come le ha investite per soddisfare la sua grande passione.

Il figlio di Warren Buffett, in realtà, oggi spende i milioni di dollari di cui dispone per un progetto inusuale, che lo ha addirittura portato a coniare una moneta. Di cosa si tratta?

Così il figlio di Warren Buffett gestisce milioni di dollari

Nel 2010, Peter e sua moglie Jennifer si sono trasferiti a Kingston, una piccola città nella Hudson Valley di New York. Da lì, hanno iniziato a usare la loro fondazione, NoVo, per investire nella comunità.

Non si tratta di spiccioli: i contributi di NoVo valgono quasi quanto il budget annuale di Kingston. Tra gli investimenti più interessanti c’è l’introduzione di una valuta locale, nota ad alcuni come “Buffett Bucks”.

Per esaudire il suo desiderio di sviluppo economico sostenibile e incentrato sulla comunità, Peter ha utilizzato i soldi della NoVo Foundation per la creazione di una moneta attiva solo nella cittadina. L’idea è di far circolare denaro all’interno della città, supportando le attività e le iniziative locali. È una mossa piuttosto inusuale, ma fa tutto parte della missione più ampia del figlio di Warren Buffett di rafforzare l’economia della zona, in un modo che sia resiliente.

Naturalmente, l’impiego di NoVo si estende oltre la valuta. La fondazione ha investito milioni in progetti come l’Hudson Valley Farm Hub, acquistata per 13 milioni di dollari nel 2014.

La fattoria è diventata un punto di riferimento dell’agricoltura locale, coltivando cereali, verdure e fagioli secchi su 1.500 acri. Non si tratta solo di produzione alimentare. La fattoria è anche una scuola per i futuri agricoltori che vogliono imparare pratiche biologiche e sostenibili.

Quanto sono trasparenti gli investimenti del figlio di Buffet?

L’attività della fondazione di Peter Buffet non è stata esente da critiche.

Alcuni abitanti di Kingston hanno segnalato preoccupazioni sul processo decisionale della fondazione, in particolare sulla mancanza di partecipazione della popolazione. La trasparenza è un problema quando gran parte dell’economia di una città è legata a un’organizzazione privata. Secondo Tablet Mag, si mormora di una regola non detta: non parlare male di NoVo se vuoi continuare a ricevere finanziamenti.

Tuttavia, Peter non si è tirato indietro di fronte alle critiche. In risposta ad alcune domande, ha sottolineato che NoVo è lì con l’impegno a trovare soluzioni attraverso il dialogo e la collaborazione. Tutto questo fa parte della sua convinzione di usare le proprie risorse non per controllare, ma per dare potere alla comunità.

Mentre il viaggio di Peter Buffett potrebbe essere iniziato con quell’eredità di $90.000, la sua vera e personale eredità sembra essere la trasformazione di Kingston. Che si tratti di creare una valuta locale o di finanziare iniziative chiave della comunità, Peter sta usando i suoi “Buffett Bucks” per andare ben oltre il semplice spendere soldi: si tratta di costruire qualcosa di sostenibile e di reale.