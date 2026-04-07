Ecco chi vincerà i Mondiali 2026, secondo i lettori di Money.it

Ora che l’Italia è ufficialmente fuori dai giochi, chi vincerà i Mondiali 2026? È questo il sondaggio che Money.it ha proposto ai suoi lettori la scorsa settimana. I risultati dimostrano che la maggior parte dei votanti crede che a vincere, quest’anno, sarà la già plurititolata Spagna.

Il presente sondaggio ha finalità esclusivamente informative e di coinvolgimento dei lettori. I risultati non hanno valore statistico o scientifico, in quanto il campione dei partecipanti non è controllato né selezionato secondo criteri metodologici rappresentativi della popolazione.

Dopo la sconfitta della nazionale italiana contro la Bosnia-Erzegovina dello scorso 31 marzo, gli Azzurri sono ufficialmente fuori dal Mondiale del 2026. È la terza volta consecutiva: l’Italia non è riuscita a classificarsi né ai Mondiali del 2022 in Qatar, né a quelli in Russia nel 2018.

Ora, con la nostra nazionale fuori dai giochi, non ci resta che concentrarci sulle altre squadre. La sfida di quest’anno, che inizierà l’11 giugno e terminerà il 19 luglio, vedrà scontrarsi 48 nazioni, un numero esorbitante rispetto alle 32 che hanno gareggiato nell’ultimo Mondiale, quello del 2022.

Secondo i lettori di Money.it, sarà la Spagna a vincere i Mondiali 2026. La nazionale spagnola ha guadagnato il 22% dei voti, e questa medaglia d’oro non sorprende. La nazionale spagnola è una delle più titolate al mondo: detiene il record di campionati europei vinti, con quattro titoli in bacheca (1964, 2008, 2012 e 2024) su cinque finali disputate (con il secondo posto del 1984). Inoltre, ha vinto il campionato mondiale nel 2010.

Medaglia d’argento, secondo i lettori di Money.it, per il Brasile, con il 16% delle preferenze. Si tratta della più titolata della competizione: ha vinto ben cinque mondiali (1958, 1962, 1970, 1994, 2002).

Medaglia di bronzo per un’altra nazione sudamericana, ovvero l’Argentina, già tre volte campione del mondo (1978, 1986, 2022), votata dal 12% dei lettori.

L’11% delle risposte vede, al quarto posto, la Francia, che ha vinto due campionati del mondo (nel 1998 e nel 2018) e due campionati d’Europa (nel 1984 e nel 2000).

La Norvegia, con il 9% dei voti, si colloca al quinto posto. I norvegesi hanno partecipato a un solo campionato europeo (nel 2000), e tre volte a quello mondiale, arrivando agli ottavi di finale nel 1938 e nel 1998.

A pari merito con il 7% troviamo Olanda e Portogallo. Gli Oranje non hanno mai vinto un Mondiale, ma si sono classificati secondi in tre occasioni (1974, 1978, 2010), e sono stati campioni d’Europa nel 1988. La nazionale portoghese, invece, è stata campione d’Europa nel 2016, ma non ha mai vinto il Mondiale. L’unica volta che ha sfiorato la vetta è stata la medaglia di bronzo ai Campionati del 1966.

Il 5% dei votanti ritiene che sarà l’Inghilterra a vincere i Mondiali. Campione del mondo nel 1966, è arrivata come finalista agli europei del 2020 e del 2024.

Il 4% ha votato per la Germania, la seconda nazionale più titolata dopo il Brasile (a pari merito con l’Italia). I tedeschi sono stati campioni del mondo quattro volte (1954, 1974, 1990, 2014) e tre volte campioni d’Europa (1972, 1980, 1996).

Infine, il 7% dei lettori di Money.it si è trovato in disaccordo con le risposte proposte dal sondaggio, e ritiene che sarà un altro Paese, fuori dai favoriti, ad aggiudicarsi il Mondiale 2026.