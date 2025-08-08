EasyJet, come richiedere il rimborso dei biglietti?

Questa normativa stabilisce diritti precisi in caso di disservizi: è la base legale per ottenere i rimborsi quando sorgono problemi durante il viaggio.

Poiché EasyJet ha sede nell’UE, la maggior parte dei suoi voli è coperta. Restano esclusi, ad esempio, i voli EZY o EZS in partenza da paesi non UE (come Regno Unito, Svizzera, Egitto o Marocco) e diretti verso destinazioni non europee.

La copertura del Regolamento CE 261/2004 si estende a specifiche situazioni di viaggio. In particolare, sono tutelati tutti i voli in partenza da qualsiasi aeroporto situato nell’Unione Europea , indipendentemente dalla nazionalità della compagnia aerea. Per quanto riguarda i voli in arrivo nell’UE , invece, il regolamento si applica solo se la compagnia operativa ha sede nell’Unione Europea .

Assistenza obbligatoria in aeroporto

Durante i disservizi, EasyJet ha l’obbligo di fornire assistenza ai passeggeri. Questo diritto si attiva dopo:

2 ore di attesa per voli fino a 1500 km

3 ore per voli intracomunitari oltre 1500 km e per voli extracomunitari tra 1500 e 3500 km

4 ore per voli con percorso superiore ai 3500 km

L’assistenza include pasti e bevande proporzionati alla durata dell’attesa, sistemazione in hotel e trasporto tra aeroporto e hotel se necessario, oltre alla possibilità di effettuare due chiamate telefoniche o utilizzare altri mezzi di comunicazione. Nel caso di pernottamento, la compagnia deve garantire alloggio e trasferimenti.