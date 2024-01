È possibile in finanza introdurre il reato di avidità?

Più osserviamo gli uomini, più siamo in grado di rintracciare in loro i resti di un’avidità primitiva.

Un istinto, questo, che, nonostante l’influenza della cultura, della educazione e dello scorrere dei tempi, resta in noi dormiente per poi manifestarsi nel momento in cui i nostri comportamenti devono misurarsi in rapporto ai soldi, alle proprietà, al successo. È soprattutto la brama a spingerci oltre, fuori dal seminato, al camminare in punta di piedi sul filo dell’immoralità. Questa nostra fame atavica ci spinge a commettere illeciti, a cadere in tranelli, a essere puzzle di disegni truffaldini. A questa fame bisognerebbe dare un freno attraverso la punizione. Non quella post-mortem immaginata da Dante nella Divina Commedia, ma metaforicamente attraverso una pena terrena.

Nei miei libri e nei miei articoli, anche su questo blog, ho sempre puntato il dito contro la mancanza di cultura finanziaria nel nostro Paese e contro i “mostri” (i banchieri e chi per loro). Conosciamo poco d’economia, perché i concetti sono difficili, i termini complessi. Perché ci sono troppe nozioni alle quali è difficile appassionarsi. E poi ci sono le lobby che sguazzano nel mare dell’ignoranza dei risparmiatori, manipolabili dalle banche cattive, i consulenti furfanti, i furbetti che mangiano i risparmi. A essere coerenti, però, dobbiamo ammonire anche chi permette ai “villain” un gioco facile. C’è un male che nasce nell’avidità su citata. C’è un’equazione in finanza, una formula semplicissima, comprensibile anche per un bambino, che tutti dovrebbero conoscere per evitare spiacevoli sorprese: alto rischio = alto rendimento, basso rischio = basso rendimento. Tenetela a mente. [...]