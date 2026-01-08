Abbonati

Il Bitcoin ti sta ingannando. Un fattore potente si muove alle sue spalle

Tommaso Scarpellini

8 Gennaio 2026 - 20:11

Bitcoin resta fermo mentre qualcosa di molto più “potente” si muove alle sue spalle. Una contraddizione apparente che racconta molto più di quanto sembri.

Il Bitcoin ti sta ingannando. Un fattore potente si muove alle sue spalle

Bitcoin sembra fermo, indeciso, quasi paralizzato. Non sale ma nemmeno scende davvero. E questa apparente immobilità mette a disagio chi lo osserva ogni giorno aspettandosi un segnale chiaro. Ma c’è un problema più profondo di cui si parla poco e che ha definito la vita di Bitcoin fin dall’inizio. Una sconnessione quasi totale dall’economia tradizionale che rende ciechi molti investitori. Non perché manchino i dati ma perché si guarda nel posto sbagliato. Di che sconnessione si tratta davvero? E, soprattutto, come va interpretata senza cadere in letture semplicistiche?

La sconnessione che inganna

Bitcoin nasce come risposta a un sistema finanziario percepito come fragile inflazionistico e opaco. Questa origine ha alimentato una narrazione potente quella di un asset completamente indipendente dal ciclo economico tradizionale dalle banche centrali e dai mercati azionari. Una narrazione affascinante ma solo parzialmente vera. [...]

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

Argomenti

# Analisi del sentiment
# Bitcoin
# Analisi ciclica

