È ancora allerta meteo sull’Italia, le zone a rischio la prossima settimana

Questa estate è caratterizzata da un’intensa ondata di caldo di origine africana, ma non in tutta la Penisola. Il caldo estremo per adesso è solo nel Centro Sud, mentre le sulle Alpi sono previsti violenti temporali.

Quindi osserviamo condizioni meteorologiche tipicamente estive su quasi tutta Italia, ma in alcune zone la situazione è diversa: in particolare il maltempo si abbatte su Piemonte e Valle D’Aosta, con smottamenti e frane.

A tal proposito, vediamo il meteo atteso per la prossima settimana.

Temporali sulle Alpi

Al Nord, in particolare sulle Alpi, si prevede lo sviluppo di temporali localizzati, che potrebbero estendersi alle zone montane e alle limitrofe aree pianeggianti.

Attenzione: i temporali che potrebbero risultare forti e saranno accompagnati da improvvise raffiche di vento, forti acquazzoni e grandinate. Nonostante ciò le temperature rimarranno comunque alte. Si prevedono massime anche superiori ai 30°C nelle principali città della Pianura Padana.

Sole al Centro e in Sardegna

Nelle prossime ore si prevede una condizione meteorologica piuttosto stabile in Sardegna e in Centro Italia: con una giornata pienamente estiva, i cieli saranno sereni (al massimo velati da qualche nube alta e sottile). Le temperature massime arriveranno intorno ai 30-32°C nelle principali città, con punte leggermente superiori nelle zone interne.

Ondata di caldo africano al Sud

I cieli del Meridione saranno del tutto sgombri da nubi. Il sole scalderà quindi intensamente l’aria, con ondate di caldo africano. Infatti le temperature arriveranno a livelli particolarmente elevati.

Si prevedono picchi di 40-41°C in alcune zone come in quelle più interne della Sicilia. Anche in altre città principali del Sud si rilevano temperature ben al di sopra della media stagionale.

L’allerta della Protezione civile

Il dipartimento della Protezione civile in accordo con le Regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Sono state notate delle pericolosità idrogeologiche e idrauliche nel bollettino nazionale di criticità e di allerta della Protezione Civile, consultabile sul sito del dipartimento. Inoltre ha riportato per la giornata di oggi, 30 giugno, allerta gialla sulle zone del Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano e Veneto.

Settimana di maltempo

Si prevedono poi anche piogge e temporali su molte delle nostre regioni per la settimana in avvio. Nei giorni successivi poi si attende un radicale cambio di configurazione che condizionerà tutta la prima parte di luglio.

Già dal 1 luglio (lunedì) sono attesi nuovi rovesci temporaleschi, in particolare al Nord. Considerata l’ingente quantità di energia coinvolta (si parla di umidità e calore nei bassi strati dell’atmosfera) con anche forti contrasti tra masse d’aria completamente diverse, si potrebbero presentare le condizioni perfette per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche. Esse potrebbero, localmente, essere in grado di scatenare forti colpi di vento e grandinate. Le regioni più a rischio saranno ancora una volta quelle settentrionali. Si tratta, in particolare, di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Il maltempo continua anche nelle giornate del 2 e 3 Luglio. Martedì e mercoledì si rileva quindi rischio di forti rovesci temporaleschi sia al Nord Ovest e che in buona parte del Centro-Sud. Questo fronte temporalesco sarà accompagnato da aria più fresca in discesa dall’Europa settentrionale. Perciò ci aspettiamo un calo dei valori termici che arriveranno sotto le medie attese nel periodo.