Dove vedere la Supercoppa italiana in tv: orari e calendario

Dove vedere la Supercoppa italiana in tv? Con il cambio di format questa è la domanda che in molti si staranno facendo viste le novità riguardanti l’assegnazione di quello che una volta era il primo trofeo della stagione a essere in palio.

La Supercoppa italiana per prima cosa ha cambiato nome per ragioni di sponsor: EA SPORTS FC Supercup. L’edizione 2023 si disputerà in Arabia Saudita dal 18 al 22 gennaio 2024, con il numero delle squadre partecipanti che è salito fino a quattro ricalcando il modello spagnolo.

In lizza per la Supercoppa italiana 2023 così ci saranno il Napoli (vincitore dello Scudetto), l’Inter (vincitrice della Coppa Italia), la Lazio (seconda classificata nello scorso campionato) e la Fiorentina (finalista di Coppa Italia).

Il programma delle semifinali prevede prima la sfida tra Napoli e Fiorentina e poi quella tra Inter e Lazio. Le vincenti si affronteranno poi nella finale di lunedì 22 gennaio che si terrà presso lo Stadio dell’Università Re Sa’ud di Riad.

Un cambio di format che è dovuto all’esigenza di aumentare i ricavi derivanti dall’assegnazione del trofeo: il montepremi della Supercoppa italiana 2023 infatti sarà tre volte maggiore rispetto a quello della scorsa edizione.

Vediamo allora dove vedere in tv tutte le partite della Supercoppa italiana 2023, dando uno sguardo al calendario completo e agli orari degli incontri che - causa fuso orario - saranno un po’ differenti rispetto a quelli soliti del calcio italiano.

Dove vedere la Supercoppa italiana in tv: calendario e orari

La Supercoppa italiana 2023 non verrà assegnata in una partita secca ma attraverso un percorso più lungo: semifinali e poi finale, con le partite che in caso di parità saranno decise ai rigori senza il ricorso ai tempi supplementari.

Ecco nel dettaglio il calendario della Supercoppa italiana 2023, gli orari (italiani) delle partite e dove poterle vedere in diretta tv.

Giovedì 18 gennaio

Napoli-Fiorentina: ore 20:00, Italia Uno

Venerdì19 gennaio

Inter-Lazio: ore 20:00, Canale 5

Lunedì 22 gennaio

Finale: ore 20:00, Canale 5

Tutte le partite della Supercoppa saranno trasmesse dalle reti Mediaset mentre, per gli amanti dello streaming, gli incontri saranno visibili in diretta anche su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.