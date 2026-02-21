Domenica 22 febbraio 2026, va in scena al Gewiss Stadium di Bergamo la sfida della 26ª giornata di Serie A tra Atalanta e Napoli, un incrocio dal peso specifico elevato nella corsa alle posizioni europee. Un match che mette di fronte due squadre reduci da un periodo intenso e chiamate a dare continuità ai rispettivi percorsi: la Dea per proseguire la rimonta verso la zona Europa, gli azzurri per difendere un piazzamento Champions nonostante le numerose difficoltà incontrate nelle ultime settimane.

Ecco dove vedere la partita in TV, l’orario del fischio d’inizio, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere su valore delle rose e monte ingaggi delle due squadre.

Atalanta-Napoli: orario e dove vederla in TV su DAZN

Calcio d’inizio : 15:00

: 15:00 Stadio : Gewiss Stadium di Bergamo

: Gewiss Stadium di Bergamo TV in diretta : DAZN (piattaforma DAZN e canale 214 di Sky per abbonati Zona DAZN)

: (piattaforma DAZN e canale 214 di Sky per abbonati Zona DAZN) TV in streaming e on-demand: DAZN

L’arbitro del match sarà il signor Chiffi. L’Atalanta di Raffaele Palladino arriva a questo appuntamento dopo una fase di crescita evidente in campionato, nonostante la recente sconfitta europea contro il Borussia Dortmund. I bergamaschi stanno recuperando terreno dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative e puntano a sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione in classifica.

Il Napoli, invece, è reduce dal pareggio interno contro la Roma (2-2) e da una serie di risultati altalenanti tra campionato e coppe. La squadra di Antonio Conte è chiamata a fare i conti con un’emergenza infortuni che ha inciso profondamente sul rendimento complessivo, ma resta pienamente in corsa per un posto nell’Europa dei grandi.

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Atalanta-Napoli: le probabili formazioni

Napoli ancora con diverse assenze da gestire in vista della trasferta di Bergamo. Non saranno della partita De Bruyne, Neres, Di Lorenzo, Anguissa e Rrahmani, mentre Conte dovrebbe confermare l’impianto tattico visto nelle ultime uscite. Anche l’Atalanta deve fare i conti con qualche indisponibilità, tra cui Raspadori e De Ketelaere, ma Palladino dovrebbe affidarsi ai titolari più in forma.

Ecco le probabili formazioni complete:

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca.

: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund.

Atalanta-Napoli: valore delle rose e monte ingaggi

Al di là del risultato del campo, la partita propone anche un confronto interessante sul piano economico. Anche se, quando si scende il campo, il bilancio potrebbe sembrare un fattore secondario, va detto che i numeri aiutano comunque a inquadrare il contesto delle due squadre.

Secondo i dati Capology, l’Atalanta spende annualmente poco più di 62 milioni di euro in stipendi base; il Napoli si attesta su una cifra vicina ai 110 milioni.

Il giocatore più pagato della rosa nerazzurra è Giacomo Raspadori (ex Napoli, tra l’altro), con circa 8,1 milioni di euro lordi annui tra parte fissa e bonus. In casa partenopea, invece, il primato spetta a Kevin De Bruyne, che pesa per quasi 14 milioni di euro lordi a stagione, pur non essendo disponibile per la sfida del Gewiss Stadium.

A livello di valore complessivo delle rose, il riferimento resta il portale specializzato Transfermarkt. L’Atalanta presenta una valutazione complessiva di circa 386 milioni di euro per il proprio “parco giocatori”, mentre il Napoli si colloca leggermente più in alto, con una stima intorno ai 423 milioni di euro, dato che conferma il diverso peso economico specifico ma anche l’equilibrio complessivo tra le due formazioni.