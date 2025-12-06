Dove nevica in Italia la prossima settimana

Il mese di dicembre si è aperto con l’arrivo di una perturbazione atlantica che ha portato sul nostro Paese condizioni tipiche invernali. Le temperature sono tornate nella media del periodo, soprattutto il Sud ha dovuto fare i conti con forti precipitazioni e sono arrivate anche le prime serie nevicate che hanno finalmente segnato l’avvio della stagione fredda.

I fiocchi sono caduti abbondanti soprattutto sulle Alpi Occidentali oltre i 1.200 metri, così come sulle Alpi Liguri, ma qualche nevicata è giunta anche a bassa quota nelle zone di Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Una situazione accolta con entusiasmo dai gestori delle stazioni sciistiche, che hanno finalmente potuto dare il via alla stagione in pista, dopo settimane di incertezza. Purtroppo per loro, però, la situazione già dalla prossima settimana è destinata a cambiare drasticamente. Le previsioni a lungo termine avevano lasciato intendere che il mese di dicembre sarebbe stato molto variabile, con alternanza di momenti di freddo, pioggia e maltempo a giornate più miti oltre la media e con bel tempo diffuso.

Ebbene, dopo una prima parte del mese con un assaggio d’inverno, nella settimana che partirà da lunedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, il nostro Paese vedrà il ritorno dell’alta pressione con tempo soleggiato ovunque.

Le previsioni meteo della prossima settimana

Come confermato anche dal colonnello Giuliacci su meteogiuliacci.it, la fase gelida che ha caratterizzato l’avvio del mese è destinata a scomparire sotto l’arrivo dell’alta pressione, che porterà aria calda in blocco su tutta l’Europa occidentale. Questa massa d’aria più mite farà aumentare le temperature oltre la media stagionale, generando un’anomalia termica decisamente rilevante per il periodo. A 1.500 metri si toccheranno addirittura i 15 °C e lo zero termico salirà fino a 4.000 metri, condizione tipica dei mesi estivi. Va detto, però, che gli effetti in Italia saranno più contenuti grazie alla conformazione orografica del territorio. La fase di bel tempo inizierà con la festa dell’Immacolata di lunedì 8 dicembre e proseguirà per l’intera settimana. Ci si dovrà attendere stabilità, temperature miti e assenza di fenomeni piovosi e nevosi. L’unico problema potrà essere rappresentato dalla nebbia, che in alcune zone potrebbe persistere bassa nelle ore mattutine.

Soprattutto nelle giornate di martedì e mercoledì si sfioreranno i 18-20 °C in diverse aree del Sud e nelle isole. Anche sulle regioni del Centro le temperature risulteranno in sensibile aumento, con punte prossime ai 15-16 °C in città come Roma e lungo gran parte del versante adriatico. Brutte notizie, quindi, per chi aveva programmato giornate sulla neve: sarà altamente improbabile assistere a nuove nevicate anche in alta quota. Dove la neve è caduta abbondante la scorsa settimana le piste resteranno innevate, altrimenti si dovrà ricorrere all’innevamento artificiale. Per il ritorno della pioggia o della neve in montagna, infatti, bisognerà attendere almeno la seconda metà di dicembre, quando un nuovo fronte freddo potrebbe riportare condizioni più tipiche del periodo.