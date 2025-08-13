Abbonati

Dove andrà in vacanza Giorgia Meloni?

Alessandro Nuzzo

13 Agosto 2025 - 19:55

Anche per la premier è arrivato il momento delle ferie e di staccare la spina. Ma è mistero sul luogo scelto per le vacanze.

Dove andrà in vacanza Giorgia Meloni?

Ad agosto la politica italiana va in ferie. Nella seduta alla Camera di mercoledì 13 agosto erano presenti soltanto due deputati e qualche assistente parlamentare, mentre tutti gli altri si sono concessi le vacanze. E bisogna fare attenzione, perché è proprio in questo periodo che i Governi possono far passare decreti con norme discutibili, approfittando della scarsa presenza in aula e della minore attenzione dell’opinione pubblica. A fermarsi, come del resto fanno milioni di italiani, è anche la premier Giorgia Meloni, che in queste settimane si sta godendo la pausa estiva.

Se lo scorso anno la meta era nota, stavolta il luogo di villeggiatura resta avvolto nel mistero e si rincorrono voci su dove Meloni stia trascorrendo queste giornate di calura. Nel 2024 scelse la Puglia e la località di Ceglie Messapica, che venne presa d’assalto da giornalisti e cronisti. Quest’anno ha preferito mantenere il massimo riserbo, per staccare la spina lontano da occhi indiscreti e ritagliarsi momenti di vera privacy, senza ripetere l’assedio mediatico dell’anno precedente.

Dove si trova in vacanza Giorgia Meloni?

Quel che è certo è che il 6 agosto la premier è stata a Milano per accompagnare la figlia Ginevra al concerto delle Blackpink, gruppo k-pop amatissimo dai giovanissimi. Poi, il silenzio. C’è chi sostiene sia all’estero, e chi invece la colloca in Italia.

I fedelissimi, interpellati, si sono trincerati dietro un sincero «boh» per non rivelare nulla. Alcune indiscrezioni parlano di una premier in vacanza nella sua villa romana del Torrino. Rainews, invece, la immagina in Grecia, su un’isola delle Cicladi, forse in barca, per rilassarsi lontano da tutti ed evitare l’assedio dei cronisti, come accadde lo scorso anno con la masseria pugliese. «Se c’è una cosa che la manda in bestia è ritrovarvi tra i piedi anche in viaggio. La solita caccia alla volpe partita ancor prima che lasci la tana», ha confidato un suo stretto collaboratore.

Altri ipotizzano che Giorgia Meloni possa trovarsi all’Argentario, tra l’isola del Giglio e Porto Ercole. Telebari, invece, la colloca ancora in Puglia, a Vieste, nel Gargano. Sarebbe il terzo anno consecutivo nella regione: dopo due estati a Ceglie Messapica, stavolta la meta sarebbe Vieste, vacanza che sarebbe stata organizzata anche con la famiglia di un amico e collega, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato.

Per l’Adnkronos, invece, non sarebbe la Puglia la meta italiana di Giorgia Meloni, bensì la Sardegna. «Nella fitta agenda di lavoro che l’accompagna anche in questi giorni, avrebbe trovato l’incastro per una breve fuga a Villasimius, nella costa sud-orientale. A quanto apprende Adnkronos, la presidente del Consiglio avrebbe appena soggiornato lì per una vacanza mordi e fuggi, giusto il tempo di ricaricare le batterie, tra un impegno e l’altro», scriveva l’agenzia il 5 agosto.

Resta incerto se Giorgia Meloni abbia scelto una sola meta o se abbia suddiviso le vacanze tra più luoghi, alternando brevi spostamenti in Italia e forse anche all’estero, per combinare relax e qualche impegno istituzionale.

