Dove andrà in vacanza Giorgia Meloni?

Ad agosto la politica italiana va in ferie. Nella seduta alla Camera di mercoledì 13 agosto erano presenti soltanto due deputati e qualche assistente parlamentare, mentre tutti gli altri si sono concessi le vacanze. E bisogna fare attenzione, perché è proprio in questo periodo che i Governi possono far passare decreti con norme discutibili, approfittando della scarsa presenza in aula e della minore attenzione dell’opinione pubblica. A fermarsi, come del resto fanno milioni di italiani, è anche la premier Giorgia Meloni, che in queste settimane si sta godendo la pausa estiva.

Se lo scorso anno la meta era nota, stavolta il luogo di villeggiatura resta avvolto nel mistero e si rincorrono voci su dove Meloni stia trascorrendo queste giornate di calura. Nel 2024 scelse la Puglia e la località di Ceglie Messapica, che venne presa d’assalto da giornalisti e cronisti. Quest’anno ha preferito mantenere il massimo riserbo, per staccare la spina lontano da occhi indiscreti e ritagliarsi momenti di vera privacy, senza ripetere l’assedio mediatico dell’anno precedente.