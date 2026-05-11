Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Dopo Netanyahu, il vuoto? L’incubo che divide Israele

Rob Piccoli

11/05/2026

Netanyahu se ne andrà, ma lo Stato di Israele potrebbe non sopravvivergli. L’eredità controversa di Netanyahu”

Dopo Netanyahu, il vuoto? L’incubo che divide Israele
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

“Netanyahu se ne andrà, ma lo Stato morirà con lui”.

La frase, pubblicata il 1° maggio su Haaretz dalla columnist Carolina Landsmann, non è soltanto una provocazione giornalistica. È il sintomo di qualcosa di più profondo: la crescente convinzione, all’interno di una parte dell’establishment israeliano, che la crisi dello Stato ebraico non riguardi più soltanto Benjamin Netanyahu come leader politico, ma la trasformazione strutturale del sistema che egli ha contribuito a creare.

Per anni Netanyahu è stato raccontato, soprattutto in Occidente, come un politico divisivo ma pragmatico: l’uomo della sicurezza, della crescita economica, della normalizzazione diplomatica con il mondo arabo attraverso gli Accordi di Abramo. Oggi, però, una parte significativa dell’intellighenzia liberal israeliana sostiene una tesi assai più radicale: il “netanyahismo” avrebbe ormai superato Netanyahu stesso, modificando in profondità la cultura politica israeliana, il rapporto fra potere esecutivo e istituzioni, e perfino l’idea stessa di democrazia liberale nel Paese. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Medio Oriente
# Israele
# Benjamin Netanyahu
# Guerra Iran-Israele

Seguici su

FT logo

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

I post sui social media di Trump hanno trasformato il trading del petrolio, secondo Citadel

I post di Trump scuotono i mercati energetici: volatilità record, trader in (…)

21 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 12/05/2026 Sei favorevole al ritiro della Nato dalle basi militari italiane?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

La Russia ha annunciato il suo debito pubblico

Politica Internazionale

La Russia ha annunciato il suo debito pubblico
Guerra Iran, posizione e rischi per l'Italia

Politica Internazionale

Guerra Iran, posizione e rischi per l’Italia

Correlato

Israele ha le atomiche e l'America lo sapeva: la lettera-bomba dei 30 democratici

Politica Internazionale

Israele ha le atomiche e l’America lo sapeva: la lettera-bomba dei 30 democratici