Donatella Bianchi, il programma: le proposte del M5s per le elezioni Lazio 2023

Si intitola Un’aria nuova il programma elettorale redatto dalla coalizione, formata dal Movimento 5 Stelle e della Lista Progressista, che sostiene la candidatura a presidente della giornalista Donatella Bianchi in vista delle elezioni regionali Lazio 2023.

Come noto, nonostante gli ultimi anni passati a governare insieme in Regione, alla fine il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico non hanno trovato un accordo in queste elezioni regionali: a differenza della Lombardia, nel Lazio i giallorossi correranno separati con i dem che con il terzo polo sosterranno la candidatura dell’assessore Alessio D’Amato.

I pentastellati così insieme a parte della sinistra che si è riunita sotto le insegne della Lista Progressista, ha scelto di puntare sulla conduttrice ed ex presidente del Wwf Donatella Bianchi, realizzando poi un programma elettorale particolarmente attento all’ambiente e alla sostenibilità.

Vediamo allora quali sono le principali proposte contenute nel programma elettorale di Donatella Bianchi, la candidata presidente del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali Lazio 2023 del prossimo 12 e 13 febbraio.

Elezioni Lazio 2023: il programma di Donatella Bianchi

“Con il nostro programma e la candidatura di Donatella Bianchi alla presidenza della Regione Lazio vogliamo dare la giusta attenzione alle famiglie e alle politiche sociali, contrastare la crisi energetica rinnovando il nostro impegno nei confronti della transizione ecologica”.

Così si legge sul sito del Movimento 5 Stelle Lazio, dove poi sinteticamente sono stati elencati quelli che sono i dieci punti del programma elettorale di Donatella Bianchi in vista delle elezioni regionali 2023.

AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, RIFIUTI, DIFESA DEL SUOLO E BENI COMUNI

Ribadiamo con forza il nostro no all’inceneritore di Roma: non è sostenibile, non è un’opera virtuosa e va contro i dettami dell’economia circolare e della politica regionale. Dobbiamo invece rafforzare gli investimenti sulla raccolta differenziata in tutto il territorio, attuando una tariffa puntuale.

Per continuare nel solco della transizione ecologica vogliamo rafforzare le nostre idee approvate in questi anni: Reddito Energetico Regionale e Comunità Energetiche Rinnovabili. Infine, per contrastare il consumo di suolo, interveniamo sulla rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio pubblico esistente.

SANITÀ, WELFARE E POLITICHE SOCIALI

Il diritto alla salute è un diritto universale, non vogliamo una sanità solo per chi se lo può permettere. Per questo è necessario investire nella sanità pubblica, potenziando e riqualificando la rete ospedaliera pubblica e i presidi territoriali, per avere uniformità nelle cure e ampliare il numero dei posti letto. Stop alle liste di attesa senza fine che costringono i pazienti a migrare fuori dalla regione, sperimentiamo dei percorsi assunzionali pubblici di giovani medici e di formazione tramite le scuole di specializzazione.

URBANISTICA, POLITICHE ABITATIVE E DEL TERRITORIO

Il diritto alla casa deve essere garantito a tutti, per questo vogliamo incentivare la rigenerazione del patrimonio destinato alle politiche abitative, investendo anche sulla semplificazione delle norme e sulla modernizzazione delle infrastrutture.

LAVORO E FORMAZIONE

Nessuno deve rimanere indietro: dobbiamo dare al Lazio nuove politiche di inclusione occupazionale. Investiamo sulla formazione dei giovani e su chi assume e forma nuovi professionisti. Per andare incontro a chi è in difficoltà vogliamo istituire il Reddito di Cittadinanza regionale, contro le scellerate politiche del governo Meloni.

SVILUPPO ECONOMICO, DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, AGRICOLTURA E PESCA

Investiamo per incentivare l’imprenditoria femminile e giovanile e diamo nuovi fondi per le startup e le pmi, favorendo lo sviluppo delle imprese locali.

Attenzione ai settori dell’agricoltura e della pesca. Per il primo interveniamo con la nuova pianificazione agricola regionale, valorizzando le potenzialità di ciascun territorio e investendo sulle nuove tecnologie. Per il secondo promuoviamo investimenti dedicati alle attività ad essa connesse, come la pescaturismo e valorizziamo le nuove tecnologie.

TRASPORTI, INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Rendiamo gratuiti i trasporti regionali per gli under 25 e per i pensionati. Potenziamo poi le linee ferroviarie regionali per il trasporto di merci e persone, con un occhio alla rete dismessa e in disuso. Proponiamo la redazione del Piano Regionale di Mobilità Sostenibile, per passare a sistemi energetici ecosostenibile ed eco compatibili per il trasporto pubblico e privato.

Per l’autostrada Roma-Latina chiediamo una revisione e un superamento del progetto, per procedere alla messa in sicurezza della S.S. 148 Pontina e la costruzione di una metropolitana leggera di superficie per il trasporto pendolare.

SPORT, TURISMO E GRANDI EVENTI

Implementiamo le politiche e gli investimenti per un turismo accessibile, sostenibile e di qualità, proseguendo il percorso già avviato del Movimento 5 Stelle in questi anni. Si parte dalla digitalizzazione dei servizi con una nuova piattaforma e una App per la promozione dell’offerta turistica del Lazio. Avvio poi delle DMO – Destination Marketing Organization (Organizzazione Manageriale della Destinazione) che si occuperanno della gestione strategica e coordinata di tutti gli elementi che costituiscono le destinazioni turistiche nel Lazio.

Infine investimenti dedicati ai grandi eventi sportivi e di rilevanza turistica, promuovendo la cultura dello sport come stile di vita sano.

DIRITTO ALLO STUDIO, GIOVANI E CULTURA

Al centro del nostro programma c’è la piena fruizione del diritto allo studio, senza alcun tipo di distinzione. Vogliamo investire per l’ammodernamento e l’efficientamento energetico delle residenze universitarie, degli impianti sportivi e dei laboratori scientifici delle università pubbliche. Implementare poi le risorse destinate alle borse di studio e riduzione delle tasse universitarie per le fasce più deboli.

Realizzazione di un piano strategico per realizzare nuovi poli e servizi culturali, distribuiti su tutto il territorio, riutilizzando immobili pubblici in disuso o abbandonati per creare luoghi di incontro e co-working gestiti dai giovani per i giovani.

DIRITTI CIVILI E LOTTA ALLE DISEGUAGLIANZE

È fondamentale ridurre le diseguaglianze sociali e salariali attraverso politiche di inclusione. Abbattiamo le barriere architettoniche e le discriminazioni, per una Regione a misura di tutti i cittadini. Combattiamo la lotta alla discriminazione dettata dall’orientamento sessuale e all’identità di genere con una legge regionale specifica e istituiamo un fondo per il patrocinio gratuito per le vittime di discriminazione e violenza.

LEGALITÀ E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Vogliamo potenziare gli strumenti a disposizione per il contrasto ai fenomeni di usura, indebitamento e azzardopatia. È necessario portare iniziative sulla cultura della legalità anche nelle scuole e rafforzare gli investimenti destinati al recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Infine la realizzazione di un testo unico in materia di sicurezza urbana e polizia locale, con una formazione continua del personale.