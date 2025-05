Donald Trump consiglia al Regno Unito. “Lasciate perdere le turbine eoliche”

Donald Trump ha raccomandato al Regno Unito di interrompere l’installazione di turbine eoliche e concentrarsi sul petrolio.

Un consiglio che di certo non si allinea con gli obiettivi di ridurre l’uso di fonti non rinnovabili. Il presidente degli Stati Uniti è intervenuto con toni decisi sulla questione energetica britannica, suggerendo un netto cambio di rotta rispetto alle attuali politiche orientate alla transizione ecologica. Secondo Trump, il futuro energetico del Regno Unito dovrebbe basarsi sull’aumento delle trivellazioni nel Mare del Nord, dove – a suo dire – esisterebbero ancora grandi riserve di petrolio da sfruttare.

Le dichiarazioni, pubblicate sul suo social network Truth, arrivano a poche settimane dall’annuncio di un accordo commerciale preliminare tra Londra e Washington. Un tempismo non casuale, che sottolinea come le tematiche energetiche stiano tornando al centro dell’agenda politica internazionale. Trump, noto per il suo scetticismo nei confronti delle energie rinnovabili, ha definito le turbine eoliche “costose e antiestetiche”, auspicando un ritorno a una produzione energetica fondata sui combustibili fossili.

Tuttavia, la comunità scientifica e gli esperti del settore britannico non hanno tardato a rispondere, confutando le affermazioni del leader repubblicano e ribadendo la convenienza economica e ambientale dell’energia eolica. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Regno Unito, Trump contro l’eolico: ecco perché Nel suo intervento, Donald Trump ha criticato apertamente la politica energetica, raccomandando al Regno Unito di abbandonare l’installazione di nuove turbine eoliche e di rilanciare le trivellazioni petrolifere nel Mare del Nord. Il suo messaggio è stato chiaro: “il vento non è la soluzione, il petrolio sì”. Secondo il presidente, le turbine rappresentano un investimento costoso e visivamente impattante, che non offre vantaggi concreti ai cittadini in termini di risparmio. “Dovrebbero smettere di costruire costose e antiestetiche turbine eoliche”, ha scritto su Truth, sottolineando che “ci sono ancora enormi riserve di petrolio pronte per essere sfruttate”. Trump ha indicato Aberdeen, in Scozia, come epicentro della futura produzione energetica britannica. La scelta non è casuale: oltre a essere un importante hub per le piattaforme offshore, la città ospita anche un resort di golf di proprietà della famiglia Trump. Il presidente ha inoltre accusato il sistema fiscale britannico di scoraggiare le trivellazioni e ostacolare la ripresa del settore energetico tradizionale. A suo dire, un ritorno al petrolio permetterebbe di abbassare “drasticamente e rapidamente” i costi energetici per i cittadini. Questa visione si inserisce perfettamente nella linea politica che Trump ha sempre sostenuto, basata sul rilancio dell’industria dei combustibili fossili a scapito delle energie rinnovabili. Una posizione che trova però scarso consenso tra gli studiosi e gli esperti ambientali. leggi anche Ecco perché Trump ha bocciato l’accordo UE. E minacciato altri dazi