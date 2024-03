Chi è Domenico Lacerenza, il candidato di Pd e M5s alle elezioni regionali in Basilicata

Chi è Domenico Lacerenza? Una domanda questa che in molti si staranno facendo dopo l’annuncio della sua candidatura alle elezioni regionali Basilicata 2024: sarà lui infatti a guidare la coalizione di centrosinistra nel voto che si terrà il prossimo 21 e 22 aprile.

Dopo una lunga discussione interna, alla fine è arrivata la fumata bianca tra i giallorossi con Domenico Lacerenza che alle elezioni in Basilicata sarà sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra e +Europa.

“La formazione civica ’Basilicata Casa Comune’, il Pd, il M5S, AVS e +Europa - si legge in una nota diramata dai partiti - hanno chiesto di comune accordo al dottor Domenico Lacerenza, profilo di alto spessore professionale, già Direttore del Dipartimento di chirurgia dell’ospedale regionale ’San Carlo’ di Potenza, di offrire la sua disponibilità quale interprete di un solido progetto politico e sociale per imprimere una svolta nell’amministrazione della Regione Basilicata. A Lacerenza, che ha accettato con entusiasmo la sfida, va il nostro ringraziamento”.

La scelta alla fine è ricaduta su un profilo civico, con il medico che avrà l’arduo compito di sfidare alle elezioni in Basilicata Vito Bardi, il presidente uscente di Forza Italia che sarà sostenuto da tutta la coalizione di centrodestra.

Vediamo allora la biografia e il cv di Domenico Lacerenza, l’oculista che sarà il candidato della coalizione di centrosinistra alle elezioni regionali che si terranno in Basilicata il prossimo 21 e 22 aprile.

Elezioni Basilicata 2024: biografia e cv di Domenico Lacerenza

Nome: Domenico Lacerenza

Data di nascita: 17 aprile 1958

Luogo: Barletta (BA)

Istruzione: laurea in Medicina e Chirurgia

Lavoro: medico, è l’attuale primario del reparto di Oculistica dell’ospedale San Carlo di Potenza

Partito: civico

Ruolo: candidato presidente del centrosinistra alle elezioni regionali Basilicata 2024

Le elezioni regionali in Basilicata

Alle elezioni regionali Basilicata 2024 il Partito Democratico inizialmente ha deciso di puntare sull’imprenditore Angelo Chiorazzo, un nome che però non ha entusiasmato il Movimento 5 Stelle. Per non rischiare una divisione i giallorossi di conseguenza hanno iniziato a lavorare per trovare un profilo condiviso.

La scelta alla fine è ricaduta su Domenico Lacerenza, stimato medico e attuale primario del reparto di Oculistica dell’ospedale San Carlo di Potenza. Sarà lui a sfidare il presidente uscente di centrodestra Vito Bardi alle elezioni regionali in Basilicata.

Della coalizione di centrosinistra però non farà parte Azione, con i moderati che a questo punto potrebbero andare per conto proprio. Toccherà a Lacerenza adesso cercare di ricucire lo strappo con i calendiani.

Un sondaggio in vista delle regionali in Basilicata realizzato a ottobre ha attestato a Vito Bardi un 44% dei voti, contro il 36% dell’allora candidato Angelo Chiorazzo e l’8% dell’ex presidente Marcello Pittella che potrebbe essere sostenuto da Azione.

Per poter ripetere l’exploit avvenuto in Sardegna, Lacerenza dovrà per prima cosa convincere i tanti elettori di centrosinistra delusi a tornare ai seggi, sperando al tempo stesso in un accordo con Azione per non spaccare la coalizione.