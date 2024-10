Dividendi banche, la classifica: chi fa guadagnare di più in Italia, Europa e nel mondo

Banche e dividendi: quali sono gli istituti di credito non solo d’Italia, ma più in generale dell’Europa e del mondo intero che vantano i dividend yield più alti?

Intanto, vale la pena di chiarire il concetto di “dividendi”: si tratta di pagamenti che una determinata società versa a favore dei suoi azionisti, attingendo di solito ai profitti che ha incassato.

Questi pagamenti rappresentano di fatto una parte degli utili che viene distribuita ai soci, che vengono così premiati per avere investito nelle azioni di un’azienda.

I dividendi possono prendere la forma di pagamenti cash, ovvero in contanti, o essere erogati attraverso l’assegnazione di azioni aggiuntive.

Più costanti e significativi sono i profitti, più alta è la probabilità che una determinata azienda distribuisca ai soci azionisti le cedole in modo regolare.

Di conseguenza, la politica di dividendi di un determinato gruppo dà informazioni cruciali sulle condizioni di salute di una società e sulla fiducia che i vertici della stessa ripongono nel futuro.

Il dividend yield è un parametro finanziario più specifico, che misura il rendimento immediato di un titolo, e che viene calcolato facendo il rapporto tra il dividendo pagato dall’azione con il prezzo della stessa azione.

Si parla di dividend yield come di rendimento del dividendo, alla cui determinazione si arriva applicando la seguente formula:

Dividend yield: Dividendo complessivo annuale / Prezzo azionario attuale

Per esempio, il dividend yield di un’azione di una società che paga un dividendo annuo di $5 per azioni e che in Borsa vale $100, è pari al 5%: ciò significa che per ogni dollaro scommesso sul titolo, l’investitore riceverà il 5%, ogni anno, sotto forma di dividendi.

Più è alto il dividend yield, più ghiotta è la remunerazione che l’investitore otterrà investendo sul titolo.

Di seguito la classifica dei dividend yield più ricchi delle banche.

Banche italiane: Da BFF Bank fino a UniCredit

Nella classifica delle banche italiane primeggia BFF Bank, che offre un dividend yield pari a 9,96%.

In cima alla classifica spiccano anche le banche italiane più importanti quotate sul Ftse Mib come Banco BPM e Intesa SanPaolo.

Occhio alla novità annunciata da BPER che, nel presentare il nuovo piano industriale della banca, ha reso noto di prevedere un dividend yield superiore al 15%.

Non scherza neanche la Banca Popolare di Sondrio, con un 7,9%.

Nome e Ticker Dividend Yield BFF Bank (BFF) 9,96% Banco BPM (BAMI) 9,1% Pop Sondrio (BPSO) 7,9% Intesa SanPaolo (ISP) 7,9% Mediobanca (MB) 7,3% Bper (BPE) 5,2% Mps (BMPS) 4,8% Banco di Desio (BDB) 4,8% FinecoBank (FBK) 4,6% UniCredit (UCG) 4,5%

Banche europee: trionfano Europa del Nord e dell’Est

Tra le banche europee che garantiscono dividend yield più ricchi, spiccano quelle dell’Europa dell’est - con la polacca Bank Polska che conquista il podio - e del Nord Europa, che hanno la meglio nella classifica delle banche che presentano un rapporto tra il dividendo complessivo annuale e il prezzo azionario attuale.

L’Europa del Sud è comunque presente, con la banca di Malta Bank of Valletta.

Nome e Ticker Paese Dividend Yield Bank Polska Kasa Opieki (PEO) Polonia 13% Svenska Handelsbanken AB (SHB) Svezia 12,8% Komercní banka (KOMB) Repubblica Ceca 10,4% Vestjysk Bank (VJBA Danimarca 9,5% ABN AMRO Bank Olanda 9,5% Sydbank (SYDB) Danimarca 9,3% Sparebanken Øst (SPOG) Norvegia 9% Nordea Bank Ab (NDA) Finlandia 8,8% GrønlandsBANKEN (GRLA) Groenlandia 8,3% Bank of Valletta (BOV) Malta 8,3%

Banche nel mondo: vincono Pakistan, Argentina e Russia. Ma attenti

Guardando alle banche di tutto il mondo, salta subito all’occhio la presenza di nomi di istituti con sede nei paesi emergenti.

Dividend yield a doppia cifra, verso il 20%, vedono protagoniste soprattutto le banche del Pakistan.

A incidere nella classifica delle Top 20, sono anche le banche australiane e russe, così come gli istituti del Sud America e dell’Africa.

Attenzione tuttavia a guardare soltanto al dividend yield. La politica dei dividendi, in alcuni casi, si conferma storicamente instabile. Spesso le cifre più alte riguardano inoltre banche caratterizzate da una capitalizzazione di mercato poco significativa.

Nome e Ticker Paese Dividend Yield Banco Patagonia (BPAT) Argentina 18,4% Bank of Punjab (BOP) Pakistan 18,3% Bank AL Habib (BAHL) Pakistan 18,2% Fremantle Community Financial Services (FCF) Australia 17,5% United Bank for Africa (UBA) Africa 16,2% Sunshine Coast Community Financial Services (SSC) Australia 16% United Bank (UBL) Pakistan 14,8% Habib Metropolitan Bank (HMB) Pakistan 14,3% MCB Bank (HMB) Pakistan 14,1% Sberbank (SBER) Russia 14% Mibanco Banco de la Microempresa (SBIC) Peru 13,9% Stanbic Holdings (SBIC) Nigeria 13,7% Chester Bancorp (CNBA) USA 13,3% Meezan Bank (MEBL) Pakistan 13,3% Bank Saint-Petersburg (BSPB) Russia 13,1% Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple (BBAJO) Messico 13% Premier Bank (PREMIERBAN) Bangladesh 12,9% Logan Community Financial Services (LCB) Colombia 12,3% Bank of Africa Niger (BOAN) Nigeria 12,2% Banco de Occidente (OCCIDENTE) Colombia 12,2%

