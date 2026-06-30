Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Dior investe in Italia. Apre una nuova Spa di lusso

Alessandro Nuzzo

30 Giugno 2026 - 19:45

La maison francese ha aperto un centro benessere di lusso in Sicilia all’interno di un prestigioso albergo di Taormina. L’Italia resta attrattiva per i grandi marchi.

Dior investe in Italia. Apre una nuova Spa di lusso
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Il turismo continua a essere un settore trainante per i grandi marchi internazionali, che stanno scegliendo sempre più spesso di investire nel nostro Paese. L’ultima conferma arriva dalla Sicilia, dove Dior ha scelto Taormina per aprire la sua prima Spa permanente in Italia.

Grazie a una collaborazione stretta con il Grand Hotel Timeo di Taormina, Dior darà vita a quello che definisce un «santuario di serenità senza tempo». La nuova Spa sorgerà nei giardini storici dell’hotel e disporrà di quattro sale trattamenti. L’apertura arriva in occasione del 150º anniversario del Grand Hotel Timeo, fondato nel 1873 e da sempre considerato uno degli alberghi di lusso più importanti dell’isola. Nel corso degli anni ha ospitato grandi artisti e aristocratici europei. Tra gli ospiti storici della terrazza letteraria del Timeo figurano DH Lawrence, Cary Grant, Elizabeth Taylor e Audrey Hepburn.

Gli ospiti potranno prenotare diversi trattamenti

leggi anche

Dior pagherà €2 milioni per le vittime di sfruttamento lavorativo
Dior pagherà €2 milioni per le vittime di sfruttamento lavorativo

Gli ospiti potranno prenotare trattamenti per il viso e per il corpo, massaggi, maschere, crioterapia e agopressione. I trattamenti partono da 290 euro ed è disponibile anche una sessione personalizzata con un make-up artist della maison. L’hotel, con l’apertura della struttura adiacente Villa Timeo, raggiungerà un totale di 67 camere distribuite tra la villa e l’edificio storico. Ma l’espansione del lusso alberghiero in Italia non si ferma di certo a Dior: a giugno il gruppo Hyatt Hotels ha annunciato nuovi progetti che porteranno 428 nuove camere e suite ad aggiungersi ai sei hotel già presenti nel Paese.

«L’Italia è un importante mercato di crescita per Hyatt perché unisce una forte domanda di viaggi a una vasta base di hotel indipendenti», ha dichiarato Nuno Galvao Pinto, Vice President Development EAME di Hyatt.

Il primo a debuttare sarà l’Hyatt Regency Rome Central, previsto entro fine settembre vicino alla stazione Termini, con 238 camere e suite, piscina panoramica e ristoranti d’ispirazione asiatica. Seguirà poi il Thompson Rome, con 69 camere in un edificio storico vicino al Colosseo. Il terzo progetto è il Park Hyatt Taormina, che aprirà nel 2028 in Sicilia con 121 suite e vista sul mar Ionio e sull’Etna.

Ma non è finita, perché anche il gruppo InterContinental Hotels & Resorts rafforza la sua presenza in Italia con quattro nuovi progetti. A gennaio 2027 aprirà a Milano un complesso da 163 unità. Sempre nel 2027 arriverà a Torino il Garner Hotel Turin Porta Nuova, con 57 camere di fronte alla storica stazione ferroviaria. Nel 2028 toccherà invece all’Hotel Indigo Apulia Alberobello, struttura da 129 camere vicino al sito UNESCO celebre per i trulli.

Il quadro che emerge, insomma, è quello di un’Italia sempre più centrale nelle strategie di crescita dei grandi gruppi alberghieri internazionali. Il Paese si conferma capace di attrarre sia catene globali sia maison di moda come Dior, che scelgono l’Italia per estendere il proprio universo del lusso oltre l’abbigliamento, fino al benessere e al mondo dell’hospitality.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Turismo
# Dior

Seguici su

FT logo

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Avremo bisogno di un nuovo codice fiscale per la ricchezza creata dall’AI

La questione non è se arriverà la sottoccupazione di massa, ma se avremo un (…)

11 giugno 2026

Quanto valore sta creando (davvero) l’intelligenza artificiale?

I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre (…)

5 giugno 2026

Il piano dell’UE per rilanciare l’economia italiana è fallito. Ed ora?

La crescita rimane debole nonostante l’Italia sia la principale (…)

26 maggio 2026

Attenzione Italia. La crisi energetica potrebbe essere solo all’inizio

I mercati dei futures sul petrolio sembrano tranquilli, ma la storia (…)

21 maggio 2026

Selezionati per te

Arrivano i mattoni di plastica riciclata. Case costruite in soli 5 giorni

News imprese

Arrivano i mattoni di plastica riciclata. Case costruite in soli 5 giorni
L'Egitto annuncia la nascita di una nuova città da 27 miliardi di dollari

News imprese

L’Egitto annuncia la nascita di una nuova città da 27 miliardi di dollari

Correlato