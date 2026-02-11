Digitale Terrestre, questi canali TV sono spariti per sempre

Se il mese di gennaio ha segnato un periodo di grandi cambiamenti per il Digitale Terrestre, febbraio non vuole essere da meno. E non potrebbe essere altrimenti, considerando che lo switch off allo standard DVB-T2 è ancora in corso e non c’è una data di fine del passaggio alle nuove frequenze.

Proprio nei giorni scorsi, un recente aggiornamento della lista canali ha portato alla rimozione di alcune amate emittenti sia a livello regionale sia nazionale. Ma non ci sono solo brutte notizie, perché è stata comunicata l’introduzione di una realtà tutta nuova dedicata a ogni tipo di pubblico.

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Tutti i canali rimossi dal Digitale Terrestre

Partiamo dalle brutte notizie, vedendo insieme quali sono i canali che non fanno più parte della proposta gratuita del Digitale Terrestre. In Sicilia, il canale ADN 24 dedicato alle news e visibile in HD ha dovuto cedere la sua posizione 86 del Mux Locale 4 a Radio Ricordi TV.

Nello stesso Mux, HS Channel HD - Made in Calabria sul canale 83 ha invece dovuto ridurre la sua risoluzione, passando dall’alta definizione in 1280x1080 a 1280x720 pixel. La Grande Italia rimane alla numerazione 117 con definizione standard, ma ha aggiornato il suo logo.

In Piemonte, due canali sono stati rimossi dal Mux Locale 3. Parliamo di Teleantenna Network e di Anticolana Channel. Il primo era disponibile agli LCN 88 e 97 con i nomi StudioPiù On Air e Teleantenna, mentre il secondo trasmetteva in HD sul canale 93.

Infine tocca al Mux Locale 2 del Lazio, in cui il canale Tele in Informazione ha dovuto interrompere per sempre le sue trasmissioni. Si trovava all’LCN 111. Stessa sorte per TV SL48, collocato nella posizione 119, non più presente nella lista dei canali TV gratuiti.

La new entry del Digitale Terrestre

Per tanti canali che salutano, ce ne sono altri che entrano a far parte della proposta gratuita messa a disposizione dei cittadini residenti in Italia con TV o decoder compatibili con lo standard DVB-T2. Come accennato nel paragrafo precedente, a febbraio per il momento è stata annunciata una nuova aggiunta: Radio Ricordi TV.

Il canale è tornato a far parte del Mux Locale 4 in Sicilia dopo quasi due anni di assenza. Parliamo di un’emittente in cui vengono proposte grandi hit del passato, dagli anni ’50 agli anni ’80, con tanto di racconto della loro storia, eventuali aneddoti e analisi dei testi degli artisti.

Per poter seguire subito il canale, ti basta effettuare una ricerca automatica della lista canali TV tramite il telecomando del televisore o del decoder. Troverai tutte le modifiche già disponibili alle numerazioni prefissate.