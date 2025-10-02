Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Digitale Terrestre, con le prime novità di ottobre devi aggiornare subito i canali

Pasquale Conte

2 Ottobre 2025 - 21:57

Arrivano le primissime novità di ottobre per il Digitale Terrestre. Ti consigliamo di aggiornare il prima possibile la lista dei canali disponibili.

Digitale Terrestre, con le prime novità di ottobre devi aggiornare subito i canali

Seguici su

Ancora novità in arrivo sul Digitale Terrestre. La roadmap per arrivare allo switch off definitivo al DVB-T2 è sempre più vicina alla tappa finale, con i nuovi standard trasmissivi pronti a entrare in gioco nelle TV di milioni di italiani. In attesa della fatidica data, continuano ad arrivare modifiche per quanto riguarda la lista di emittenti gratuite disponibili sia a livello nazionale sia regionale.

Proprio in queste ore, uno dei canali più amati in assoluto è stato rimosso dall’elenco, mentre ce ne sono altri che sono stati appena introdotti e sono visibili in alta definizione. Per poter godere di queste e di tutte le altre novità, tutto quello che bisogna fare è aggiornare quanto prima la tua TV o il decoder compatibili con i nuovi standard del Digitale Terrestre.

leggi anche

Digitale Terrestre, dal 1° ottobre c’è una grossa novità gratis per tutti
Digitale Terrestre, dal 1° ottobre c'è una grossa novità gratis per tutti

È sparito un canale sul Digitale Terrestre

La notizia ha stupito centinaia di migliaia di telespettatori: TELESUD non è più disponibile all’LCN 87 del Digitale Terrestre. Una decisione che è stata comunicata dalla stessa emittente con una breve nota. In questo caso, non parliamo di un taglio voluto dal Digitale, ma di una decisione spontanea dell’azienda per potersi dedicare meglio ad altre fonti di comunicazione.

Per poter continuare a seguire TELESUD, dunque, bisogna necessariamente collegarsi sul sito ufficiale del canale o scaricare l’applicazione dedicata per dispositivi Apple, Android e Smart TV.

Ma non è finita qui, perché anche un altro canale molto apprezzato è sparito dalla programmazione allo scoccare del primo di ottobre: stiamo parlando di LA7D. Come già preannunciato, è stato sostituito dal nuovo LA7 Cinema, che proporrà a qualsiasi ora film per ogni fascia di pubblico.

Nuovi canali in arrivo

Non mancano le buone notizie, alcune per tutti e altre solo per i residenti in determinate regioni. La Rai ha annunciato che il suo canale Rai 3 TGR Toscana passa all’alta definizione. Per sintonizzarlo, basta effettuare una ricerca automatica dei canali. L’emittente verrà posizionata nel doppio LCN 3 e 812.

Il prossimo 5 ottobre 2025 è previsto un altro ingresso di spessore nella programmazione. Sulle numerazioni 37 e 537 infatti, sbarcherà il nuovo canale Discovery. Sarà disponibile a livello nazionale e prenderà il posto di Warner TV.

Per non perderti queste e tutte le altre modifiche in arrivo, il consiglio è di abilitare la ricerca e sintonizzazione automatica dei canali televisivi. In questo modo, la TV o il decoder lavorano in background e procedono ad aggiornare la lista di emittenti ogni volta che ci sono modifiche. Non dovrai più pensare a nulla, un semplice avviso ti segnalerà le novità ogni volta che accenderai la TV.

leggi anche

Switch off definitivo nuovo digitale terrestre. Quando vengono davvero spenti tutti i vecchi canali?
Switch off definitivo nuovo digitale terrestre. Quando vengono davvero spenti tutti i vecchi canali?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Tecnologia
# TV

Iscriviti a Money.it

FT logo

La forza delle minoranze e la debolezza delle maggioranze: il paradosso delle democrazie

Dal caso Wimbledon a dazi e debito pubblico, come le democrazie liberali (…)

30 settembre 2025

Dal codice all’empatia: come l’IA sta cambiando il nostro modo di relazionarci

Dall’assistente virtuale al consulente personale, l’intelligenza artificiale (…)

26 settembre 2025

Il private equity cambia volto: meno élite, più retail

KKR e altri giganti del capitale privato modificano le regole per accogliere (…)

23 settembre 2025

L’arma segreta del XXI secolo? La forza della personalità e della disciplina

Il declino della disciplina e della tenacia tra i giovani minaccia carriere, (…)

19 settembre 2025

Il ritorno dei pulsanti sulle auto: quando l’innovazione fa marcia indietro

Mentre le auto diventano sempre più digitali, i costruttori tornano ai (…)

16 settembre 2025

L’impennata della disoccupazione tra i laureati: cosa sta succedendo davvero?

La disoccupazione tra i neolaureati cresce, soprattutto tra gli uomini. L’IA (…)

12 settembre 2025

SONDAGGIO
Termina il 03/10/2025 Gaza, sei favorevole all'iniziativa della Global Sumud Flotilla?
VOTA ORA

Selezionati per te

Automobili, cellulari, pannelli solari. Autorità lancia un allarme senza precedenti sui dispositivi tech cinesi

Tecnologia

Automobili, cellulari, pannelli solari. Autorità lancia un allarme senza precedenti sui dispositivi tech cinesi

TIM lancia la promo per vedere DAZN da 5,99 euro al mese

Tecnologia

TIM lancia la promo per vedere DAZN da 5,99 euro al mese

Correlato

Quanto guadagnano al Grande Fratello? Cachet e montepremi

TV e Spettacoli

Quanto guadagnano al Grande Fratello? Cachet e montepremi