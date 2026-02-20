Con lo switch off al DVB-T2, il grande obiettivo del Digitale Terrestre è sempre stato quello di migliorare la qualità di visione della proposta gratuita disponibile per i cittadini residenti in Italia. Addio emittenti in SD, spazio unicamente all’HD anche per i canali locali. Una decisione importante, che ha obbligato (e continua a farlo) milioni di persone ad acquistare una TV o un decoder di ultima generazione.

C’è però anche chi vuole spingersi oltre, proponendo un servizio premium in vista di uno degli eventi più attesi dell’anno. Manca ormai sempre meno alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, con Carlo Conti alla conduzione e tanti cantanti attesissimi in gara. Per rendere l’esperienza ancor più coinvolgente, sul Digitale Terrestre arriva il nuovo Rai 4K.

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Come sintonizzare Rai 4K sul Digitale Terrestre

Martedì 24 febbraio 2026 parte il 76° Festival di Sanremo. La kermesse della musica italiana, come ogni anno, terrà incollati allo schermo decine di milioni di telespettatori in tutto il mondo, motivo per cui la Rai non vuole farsi trovare impreparata. Viste le ultime tecnologie disponibili, per la prima volta in assoluto sul Digitale Terrestre arriva Rai 4K.

Disponibile all’LCN 101 su scala nazionale, garantirà una visione unica di tutte le serate del Festival. Per poterne usufruire, è necessario chiaramente essere in possesso di apparecchi compatibili con lo standard DVB-T2 HEVC e con il 4K-UHD.

Se hai tutto il necessario, ti basta effettuare una nuova ricerca automatica dei canali per avere Rai 4K pronto per la visione. Vuoi toglierti ogni dubbio? Allora sintonizzati sul canale 100, dove c’è Rai 4K Test. Se riesci a vedere le trasmissioni, allora hai un dispositivo compatibile col nuovo standard.

Gli altri canali del Digitale Terrestre in 4K

Rai 4K è l’unica proposta del Digitale Terrestre con questa definizione? In realtà no, grazie a Tivùsat puoi godere di una visione senza precedenti anche per altre 4 emittenti. Il tutto senza costi aggiuntivi, l’importante è disporre di TV o decoder compatibili.

Oltre al già citato Rai 4K, infatti, la lunga lista gratuita di Tivùsat comprende anche proposte come My Zen 4K, 4K1, Museum TV 4K e Travelxp 4K. Si tratta di canali in cui vengono trasmessi contenuti verticali sui viaggi, sulle arti visive, sullo yoga e sulla meditazione.

Basta essere in possesso della piattaforma Tivùsat, effettuare una ricerca dei canali e poi sintonizzarsi ai seguenti LCN: