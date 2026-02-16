Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Digitale Terrestre, addio a questi canali dalla lista gratuita

Pasquale Conte

16 Febbraio 2026 - 15:20

Ancora novità per il Digitale Terrestre. Alcuni canali TV a livello regionale e nazionale sono stati rimossi dalla proposta gratuita in Italia.

Digitale Terrestre, addio a questi canali dalla lista gratuita
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

Sono settimane di grandi cambiamenti per il Digitale Terrestre. Se per lo switch off definitivo allo standard DVB-T2 bisognerà ancora attendere fino a data da destinarsi, le modifiche regionali e nazionali non sembrano volersi fermare. E lo sta dimostrando questo 2026, già interessato da numerose aggiunte e altrettante rimozioni di proposte nella lista canali gratuita.

Proprio in questi ultimi giorni, diversi utenti hanno notato l’annuncio di ulteriori novità. Se vuoi usufruirne subito, quello che devi fare è aggiornare quanto prima il tuo televisore o il decoder tramite una ricerca automatica. Le varie numerazioni verranno agganciate alle modifiche introdotte nelle ultime settimane.

leggi anche

Digitale Terrestre, questi canali TV sono spariti per sempre
Digitale Terrestre, questi canali TV sono spariti per sempre

Digitale Terrestre, questi canali sono stati rimossi

L’ultimo weekend ha visto la rimozione di alcuni importanti canali a livello regionale. Si parte dalla Sicilia, dove l’emittente ADN 24 è sparita dal MUX locale e non è più ora visibile gratuitamente dagli utenti. Nelle stesse ore, è stata però aggiunta una nuova emittente a tema musicale in cui vengono proposte grandi hit del passato in ogni momento.

Per ciò che riguarda il Piemonte, invece, ci sono due canali regionali non più presenti all’interno della lista messa a disposizione dei cittadini. Si tratta di Teleantenna Network e di Anticolana Channel, rispettivamente agli LCN 80 e 90. Dopo aver aggiornato la lista canali tramite ricerca automatica, le due proposte non saranno più visibili.

Nel Lazio, sono due le eliminazioni messe in atto. I due canali Tele In Formazione e TV SL48, entrambi posizionati dopo l’LCN 100, hanno interrotto per sempre le loro trasmissioni e non sono dunque più visibili nella proposta gratuita.

Perché i canali vengono rimossi dal Digitale Terrestre

Vista la volontà di allargare la proposta gratuita per i cittadini residenti in Italia, per quale motivo sempre più spesso vengono rimossi canali dal Digitale Terrestre? La risposta sta nella composizione del MUX. Si tratta di “contenitori” di emittenti che operano a livello regionale e che permettono agli utenti di sintonizzare canali con un singolo tap sul telecomando.

Ognuno di essi ha una capacità di banda limitata, non sufficiente per ospitare un numero eccessivo di proposte. È proprio per questo motivo che, con lo switch off al DVB-T2, numerose frequenze sono state riassegnate al 5G e perciò lo spazio a disposizione è cambiato.

Gli operatori si stanno ritrovando a dover prendere delle decisioni drastiche, scegliendo a quali trasmissioni dare la priorità. Ecco perché ormai settimanalmente le liste mutano e ci sono canali spesso storici che vengono cancellati. Un modus operandi che quasi sicuramente avrà conseguenze ulteriori nelle prossime settimane.

leggi anche

Digitale Terrestre, questi storici canali Rai verranno presto rimossi
Digitale Terrestre, questi storici canali Rai verranno presto rimossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Tecnologia
# TV

Seguici su

FT logo

Questa azienda della Repubblica Ceca mette alla prova Berlino e Parigi con un’offerta di partecipazione nel produttore di carri armati KNDS

Czechoslovak Group punta a entrare in KNDS con un’offerta in contanti, (…)

14 maggio 2026

Esclusiva del FT svela come i dipendenti di Amazon usa l’AI per guadagnare punti in azienda

Scandalo AI ad Amazon: dipendenti creano agenti per mandare email inutili e (…)

12 maggio 2026

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 27/05/2026 L’Italia deve tornare a comprare il gas dalla Russia?
VOTA ORA

Selezionati per te

Netflix non sarà più disponibile su questi televisori a partire dal 6 maggio

Tecnologia

Netflix non sarà più disponibile su questi televisori a partire dal 6 maggio
TIM annuncia nuovi aumenti dal 7 giugno 2026. Ecco tutte le offerte coinvolte

Tecnologia

TIM annuncia nuovi aumenti dal 7 giugno 2026. Ecco tutte le offerte coinvolte

Correlato

Quanto guadagna Alessandra Mussolini? Dalla politica alla TV, ecco il patrimonio

TV e Spettacoli

Quanto guadagna Alessandra Mussolini? Dalla politica alla TV, ecco il patrimonio