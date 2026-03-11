Molte delle tecnologie utilizzate nei casinò di Las Vegas e nelle lotterie di numerosi Paesi sono sviluppate da International Game Technology (IGT), uno dei principali gruppi globali nel settore del gaming.

In Italia il nome dell’azienda è noto soprattutto per il Gratta e Vinci e per la gestione del Lotto, ma il gruppo opera in realtà su scala internazionale sviluppando slot machine, piattaforme tecnologiche per casinò e sistemi per lotterie statali. Oggi IGT è una multinazionale quotata al New York Stock Exchange e controllata dalla holding italiana De Agostini, che ne detiene la maggioranza.

L’attuale società è il risultato di una lunga evoluzione industriale che parte dall’italiana Lottomatica, passa attraverso Gtech e culmina con la fusione con la storica azienda americana International Game Technology. Una trasformazione che ha portato un operatore nato nel settore delle lotterie italiane a diventare uno dei principali gruppi mondiali del gioco legale.

Da Lottomatica alla crescita internazionale

Le origini del gruppo risalgono a Lottomatica, società storicamente legata alla gestione dei giochi pubblici in Italia. Dal 1993 l’azienda è concessionaria del Gioco del Lotto per conto dello Stato italiano, un’attività che negli anni ha richiesto la costruzione di una rete tecnologica e commerciale capillare in grado di gestire la raccolta delle giocate in migliaia di punti vendita.

Nel tempo la società ha ampliato il proprio ruolo anche alle lotterie istantanee, diventando concessionaria del Gratta & Vinci. Attraverso queste concessioni pubbliche Lottomatica ha sviluppato sistemi tecnologici per la progettazione dei giochi, la distribuzione dei tagliandi e il controllo delle transazioni economiche legate al gioco.

Con la crescita del settore del gaming regolato l’azienda ha progressivamente ampliato il proprio portafoglio anche ad altri segmenti del mercato, come i giochi sportivi, le videolotterie e le scommesse a totalizzatore, sviluppando allo stesso tempo servizi tecnologici e di pagamento per la rete degli esercenti. Questo percorso ha trasformato l’operatore italiano in un gruppo sempre più orientato verso il mercato internazionale.

La nascita di Gtech e l’espansione nel mercato globale

Negli anni Duemila il gruppo ha accelerato la propria strategia di espansione internazionale attraverso Gtech, società che forniva tecnologie e servizi per la gestione delle lotterie pubbliche in diversi Paesi.

Gtech è diventata progressivamente uno dei principali fornitori mondiali di sistemi per le lotterie statali, sviluppando piattaforme informatiche e infrastrutture di rete utilizzate dai governi per la gestione del gioco pubblico. Attraverso acquisizioni e nuovi contratti internazionali il gruppo ha costruito una presenza in numerosi mercati, consolidando il proprio ruolo nel settore delle lotterie.

Il controllo societario è rimasto nel frattempo nelle mani della holding italiana De Agostini, che ha guidato la trasformazione dell’azienda in una multinazionale del gaming.

La fusione con la statunitense IGT

Il passaggio decisivo nella storia dell’azienda arriva nel 2014, quando Gtech acquisisce la statunitense International Game Technology, uno dei principali produttori mondiali di slot machine e contenuti per casinò.

Dopo l’operazione il gruppo ha adottato il nome International Game Technology (IGT), combinando due competenze complementari: da una parte l’esperienza di Gtech nella gestione delle lotterie pubbliche, dall’altra il know-how della società americana nello sviluppo di macchine da gioco e software per casinò.

L’integrazione ha creato un operatore capace di coprire l’intera catena del valore del gaming, dalla progettazione dei giochi alla produzione delle macchine, fino alla gestione delle piattaforme tecnologiche e dei sistemi di pagamento.

Oggi IGT opera in decine di Paesi e impiega circa 11 mila dipendenti nel mondo, con ricavi annuali che negli ultimi anni si sono collocati nell’ordine di circa 4 miliardi di dollari.

Il ruolo nel Lotto e nel Gratta e Vinci in Italia

In Italia il gruppo continua a operare attraverso la rete storica di Lottomatica, che gestisce alcuni dei principali giochi pubblici sotto concessione statale. Tra questi figurano il Gioco del Lotto e le lotterie istantanee Gratta & Vinci, attività supervisionate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), l’autorità che regola il settore del gioco legale.

Il sistema tecnologico sviluppato dal gruppo consente di monitorare l’intero ciclo del gioco, dalla distribuzione dei biglietti fino alla validazione delle vincite. Nel caso dei Gratta e Vinci, la piattaforma informatica registra ogni tagliando e verifica automaticamente le eventuali vincite attraverso una rete che collega i punti vendita con il sistema centrale.

Secondo i dati di settore, nel 2024 la raccolta complessiva delle lotterie istantanee in Italia ha superato i 13,2 miliardi di euro, confermando il Gratta e Vinci come una delle componenti più rilevanti del mercato del gioco pubblico su rete fisica.

Le tecnologie nei casinò di Las Vegas

Parallelamente alle attività nelle lotterie, IGT è uno dei principali produttori mondiali di slot machine e sistemi tecnologici per casinò.

Le sue soluzioni sono utilizzate in numerose sale da gioco negli Stati Uniti, compresi i casinò del Nevada, dove si trova Las Vegas, uno dei principali poli mondiali del gaming. L’azienda sviluppa sia le macchine da gioco sia i software che permettono di collegare tra loro centinaia di apparecchi all’interno delle sale.

Questi sistemi consentono di gestire reti di slot machine e jackpot progressivi condivisi, oltre a monitorare in tempo reale le giocate e i flussi economici generati dalle macchine. Tutte le tecnologie devono rispettare gli standard stabiliti dalle autorità di regolazione del Nevada, tra cui la Nevada Gaming Control Board.

Nel catalogo del gruppo figurano anche slot basate su marchi molto popolari nel mercato statunitense, come Wheel of Fortune (la “Ruota della fortuna”), uno dei giochi più longevi dei casinò americani.

Una multinazionale del gaming con radici italiane

Oggi International Game Technology è una multinazionale del gaming attiva in decine di mercati, con attività che spaziano dalle lotterie pubbliche ai casinò fino alle piattaforme digitali per il gioco online.

Nonostante la quotazione negli Stati Uniti e una struttura societaria internazionale, il gruppo conserva un forte legame con l’Italia attraverso la sua storia industriale e il controllo della holding De Agostini.

La trasformazione da operatore nazionale del Lotto a gigante globale del gaming rappresenta uno dei casi più significativi di espansione internazionale di un’azienda nata nel settore dei giochi pubblici italiani.