Diamanti, fai attenzione. I prezzi stanno per aumentare (e ti spiego perché)

Per quanto i diamanti siano ancora un autentico lusso, il loro prezzo è crollato drasticamente negli ultimi tempi. Eppure, sta per aumentare in maniera vertiginosa. Oggi un pronostico di questo genere sembra quasi assurdo, visto che gli ultimi 2 anni hanno visto una ripida discesa per le i diamanti, soprattutto quelli creati in laboratorio oltre a quelli naturali. La domanda è diminuita pressoché in tutto il mondo, a causa di un insieme di fattori che ha colpito tutti gli operatori del settore. Secondo alcuni esperti, tuttavia, è solo questione di tempo prima che i prezzi tornino a crescere e per un motivo molto semplice.

Il crollo del prezzo dei diamanti Secondo un rapporto di The Guardian il prezzo dei diamanti naturali è calato del 26% negli ultimi 2 anni. Questo dato è però influenzato anche dal precedente andamento del prezzo dei diamanti, che ha raggiunto un notevole picco nel 2022. Dopo la pandemia, infatti, la domanda è cresciuta esponenzialmente, salvo poi scendere gradualmente. Proprio mentre la richiesta di diamanti si affievoliva, si sono cominciati a sommare diversi fattori che hanno accelerato il processo: la diminuzione dei matrimoni, le difficoltà economiche globali e la preferenza delle nuove generazioni per le pietre preziose create in laboratorio. Le pietre colorate artificiali - gemme sintetiche - hanno registrato in parallelo un’impennata di vendite, complici anche i costi più contenuti. In generale, gli ultimi anni sono stati difficili per l’intero settore del lusso, anche se i venditori di diamanti riferiscono un miglioramento delle vendite alla fine del 2024. Una dichiarazione di Diamond Dealers Club e Diamond Manufacturers and Importers Association si legge infatti: La maggior parte dei gioiellieri ha riportato una solida performance di fine anno, con livelli di vendita stabili o in miglioramento rispetto allo scorso anno. (...) Le organizzazioni commerciali sottoscritte, che rappresentano migliaia di professionisti nel settore dei diamanti, respingono le narrazioni fuorvianti che suggeriscono che i prezzi dei diamanti naturali si stiano ampiamente indebolendo. Sebbene possano esistere anomalie di prezzo isolate nel mercato, non sono indicative delle tendenze generali. Insomma, le vendite di diamanti non sono poi così basse e si sono quanto meno stabilizzate nell’ultimo periodo. Al contempo, si prevede una grave diminuzione del prezzo dei diamanti artificiali. Entrambi questi elementi portano al futuro aumento del costo dei diamanti.