Default USA, lo spettro che torna: perché non è più un tabù

“Gli Stati Uniti non andranno mai in default.” È con questa frase netta che il nuovo Segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, ha cercato il 1° giugno di spegnere un incendio già divampato: tassi dei Treasury in rialzo, downgrade da parte di Moody’s e nervosismo crescente sui mercati.

Ma in economia, come in politica, le negazioni assolute sono spesso un segnale più d’allarme che di sicurezza. E quando il governo della più grande economia del mondo sente il bisogno di ribadire la propria affidabilità creditizia, gli investitori più esperti cominciano a preoccuparsi.

La retorica ufficiale vuole che gli Stati Uniti abbiano sempre onorato i propri impegni. Janet Yellen, predecessora di Bessent, dichiarò nel 2023 che un default avrebbe rappresentato “una catastrofe economica e finanziaria” senza precedenti. Ma la realtà storica racconta un’altra storia, fatta di episodi in cui Washington non ha mantenuto esattamente la parola data. [...]