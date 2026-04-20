Il decreto Bollette è legge (Legge n. 49 del 10 aprile 2026, di conversione del decreto-legge n. 21 del 20 febbraio 2026), dopo che il Senato ha confermato la fiducia al testo già approvato alla Camera con 102 favorevole, 64 contrari e 2 astenuti. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026. Cosa contiene il decreto varato dal Governo per sostenere le fasce della popolazione più fragili e le PMI energivore?

Prima dello scoppio della guerra in Iran il Governo aveva stanziato 5 miliardi di euro con lo scopo di ridurre le bollette delle famiglie più fragili. Lo stanziamento si tradurrà in un bonus di 115 euro per le famiglie con Isee fino a 9.796 euro.

Il decreto, però, ora accoglie anche le misure che servono a fronteggiare la crisi energetica. Vediamo tutte le misure previste.

Bonus da 115 euro

La misura più attesa è forse il bonus sulle bollette dell’energia elettrica che interessa oltre 2,5 milioni di famiglie fragili già beneficiarie del bonus sociale (con Isee entro i 9.796 euro, o 20.000 euro per i nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico).

Per queste famiglie il bonus di 115 euro si somma allo sconto già previsto dal bonus sociale e ammonta a uno stralcio totale delle bollette dell’energia elettrica di circa 315 euro nel corso del 2026.

Per le famiglie che non beneficiano dei bonus sociali, ma che hanno Isee entro i 25.000 euro, è previsto un bonus facoltativo di 60 euro che, però, è a discrezione del fornitore di energia elettrica: non tutti coloro che hanno Isee entro la soglia, quindi, potrebbero riceverlo. Questo bonus non è un automatismo statale ma una «misura di cortesia commerciale» regolamentata.

Teleriscaldamento

Dal 1° gennaio 2026 per le famiglie economicamente svantaggiare che hanno diritto al bonus elettrico, è riconosciuto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di teleriscaldamento. Per questo dovrà essere istituita da Arera una componente tariffaria apposita che permetta di alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Centrali a carbone

La dismissione delle centrali a carbone, che avrebbero dovuto chiudere nel 2025, viene prorogata al 2038. Le centrali a carbone, quindi, resteranno accese per altri 13 anni rispetto a quando avrebbero dovuto essere spente definitivamente. Il rinvio è stato necessario allo scopo di produrre energia elettrica usando il carbone per cercare di mitigare gli effetti della guerra in Medio Oriente che sta bloccando l’importazione del gas dai paesi del Golfo.

Il rinvio della dismissione delle centrali a carbone, quindi, è un’alternativa al petrolio. In Italia sono attive ancora quattro centrali a carbone, una a Brindisi, una a Civitavecchia, e due in Sardegna. La chiusura delle centrali di Brindisi e Civitavecchia era stata prevista per il 31 dicembre 2025 perché il carbone era considerato troppo inquinante, ma invece di essere dismesse a fine anno, il Governo ha preferito tenerle inattive per essere riaccese in caso di una nuova crisi energetica (come poi è successo).

Le centrali della Sardegna, invece, non dovevano essere dismesse: la chiusura era già stata rinviata al 2028 perché l’isola non è collegata alla rete elettrica italiana e il carbone è la fonte principale dell’energia elettrica.

Stop alle chiamate per i contratti di luce e gas

Un emendamento, approvato, introduce nel decreto bollette lo stop al telemarketing selvaggio. È previsto un intervento che vieta le chiamate indesiderate per offerte commerciali per contratti di luce e gas. Tutti i contratti stipulati con primo approccio effettuato con chiamate indesiderate saranno resi nulli, anche se per il cliente sono vantaggiosi. Le uniche eccezioni al divieto sono previste nel caso il cliente, tramite app o sito, abbia chiesto di essere richiamato o nel caso abbia dato precedentemente il consenso per ricevere chiamate commerciali.

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Utenze non domestiche

Sono previsti risparmi anche per le imprese. Grazie al taglio degli incentivi per gli impianti fotovoltaici e di quelli per biogas o biomassa si potranno ridurre le utenze non domestiche.

In particolare i titolari di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di incentivi dei quattro meccanismi del Conto energia con scadenza dal 2029, possono scegliere volontariamente di ridurre del 15% o 30% i premi tariffari previsti tra il 2026 e il 2027, in cambio di un’estensione della convenzione rispettivamente di 3 o 6 mesi.

Inoltre questi soggetti potranno scegliere di uscire anticipatamente dal Conto Energia dal 2028 in cambio di un corrispettivo che sarà erogato a patto che gli impianti fotovoltaici subiscano un rifacimento integrale.

Le altre misure

Il decreto bollette prevede anche altre misure: