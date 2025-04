Dazn addio in Francia, alle persone non interessa più il calcio

Come investire in borsa?

Dazn detiene i diritti per la trasmissione del massimo campionato italiano di calcio, ma anche della Ligue 1 francese. Se in Italia, dopo le difficoltà iniziali legate a un’infrastruttura tecnica non all’altezza, la piattaforma sembra aver trovato una certa stabilità, la situazione in Francia appare ben diversa.

Qui i problemi non sono tecnici, ma legati allo scarso appeal del campionato. La Ligue 1, da anni dominata dal Paris Saint-Germain, fatica a suscitare interesse nel pubblico, anche a causa della scarsa competitività.

I dati parlano chiaro: in Francia Dazn conta oggi circa 500.000 abbonati, ben lontani dall’obiettivo iniziale di un milione e mezzo. Oltre al disinteresse per la competizione, anche lo streaming illegale - fenomeno già diffuso in Italia - contribuisce a frenare la crescita della piattaforma.

Secondo un’indiscrezione di RMC Sport, Dazn starebbe valutando seriamente l’uscita dal mercato francese già al termine della stagione in corso, rescindendo anticipatamente il contratto con la Ligue 1 che era stato siglato fino al 2029. La clausola di uscita prevedeva una finestra per la disdetta alla fine della stagione 2025/2026, da attivare entro dicembre 2025. Tuttavia, la piattaforma starebbe considerando di abbandonare con un anticipo di quattro anni, aprendo inevitabilmente scenari di battaglie legali.

La società avrebbe inizialmente tentato di rinegoziare il valore del contratto, pari a 400 milioni di euro a stagione, senza successo. Ora si starebbe orientando verso una decisione drastica. Sempre secondo RMC Sport, Dazn potrebbe non pagare nemmeno la prossima rata dei diritti, circa 70 milioni di euro in scadenza ad aprile, mettendo a rischio la stabilità finanziaria di diversi club francesi.