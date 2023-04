L’importanza dei dati: l’oro della nuova economia

Alla metà degli anni 90 il sociologo Manual Castells osservò come il sistema economico globale fosse cambiato a seguito dello sviluppo della tecnologia e dei media: coniò infatti il termine “Capitalismo Informazionale”, per descrivere una società in cui il potere è dato dalla capacità di ottenere, controllare e diffondere informazioni. L’informazione e la comunicazione diventano le nuove monete in una società sempre più interconnessa.

Oltre venti anni dopo le teorie di Castells sono sempre più confermate. Oggi i beni immateriali, come dati e informazioni, prevalgono su quelli fisici; il settore terziario e dei servizi è quello che traina maggiormente l’economia nei paesi più sviluppati, e informatica e telecomunicazioni sono due pilastri fondamentali.

La vera e propria moneta di scambio in questo nuovo sistema economico globale sono i “dati”, o meglio i cosiddetti “big data” di cui sentiamo parlare sempre più spesso. Ma di cosa si tratta effettivamente? Genericamente per big data si intendono insiemi di dati informatici così ampi, veloci e vari da richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per estrarne valore e conoscenza. Ogni volta che entriamo su una piattaforma social, che accettiamo cookies o accediamo a particolari siti, stiamo dando accesso ad alcuni nostri dati che le aziende comprano e utilizzano per vari scopi.

I big data sono infatti generati da diverse fonti. Si distinguono infatti in:

Human Generated, che si trovano su piattaforme social, di blogging, wiki, e-commerce, siti di domande e risposte o di recensioni e così via. Solitamente questo tipo di dati sono gestiti tramite cookie, capaci di memorizzare informazioni sull’utente e sulla sua esperienza di navigazione.

che si trovano su piattaforme social, di blogging, wiki, e-commerce, siti di domande e risposte o di recensioni e così via. Solitamente questo tipo di dati sono gestiti tramite cookie, capaci di memorizzare informazioni sull’utente e sulla sua esperienza di navigazione. Machine Generated, prodotti da sensori come il GPS, da strumenti scientifici, sistemi di trading del mercato finanziario, dispositivi biomedicali e così via.

prodotti da sensori come il GPS, da strumenti scientifici, sistemi di trading del mercato finanziario, dispositivi biomedicali e così via. Business Generated, ovvero quei dati generati internamente a un’azienda che registrano le attività quantificabili dei processi di business aziendale. Possono essere ad esempio dati di pagamenti, ordini, produzioni, inventari eccetera.

Questi dati forniscono informazioni particolarmente interessanti per le aziende: permettono infatti di conoscere meglio gli utenti a cui si rivolgono, non solo a livello socio-demografico, ma anche nelle loro abitudini di acquisto, interessi, desideri. In questo modo è possibile proporre una comunicazione più mirata ed efficace, che si rivolga in modo personalizzato al cliente che si vuole raggiungere.

E’ in questo modo che gli utenti ottengono una migliore user experience, calibrata sulle sue esigenze specifiche; così può ottenere consigli di acquisto o suggerimenti effettivamente sensati, può più facilmente trovare ciò che cerca, può avere un contatto più diretto e immediato con le aziende. Allo stesso tempo, l’uso dei big data solleva diversi quesiti etici e morali: dalla violazione della privacy a un possibile sistema di sorveglianza da parte dei colossi globali, fino allo sfruttamento di informazioni che vengono prese da utenti più o meno consapevoli e rivendute a costi molto alti.

Il mondo del Data Science, nonostante sia oggi così importante, risulta spesso oscuro: si tratta di tematiche tecniche, non di immediata comprensione, che incutono quasi timore. Per questo Datapizza è nato con l’obiettivo di raccontare in modo semplice e divulgativo il mondo dei Data, Tech e delle Intelligenze Artificiali, soffermandosi anche sulla trasformazione del mondo del lavoro a seguito di queste innovazioni.

Datapizza è oggi il più grande media italiano ad affrontare questi temi, e lo fa usando tutte le piattaforme social a disposizione: dal Podcast “Algoritmi” a Tiktok, da Instagram a LinkedIn, da YouTube a Telegram, passando anche per Discord. Per le sue decine di migliaia di followers (superano i 50 mila su Instagram), Datapizza condivide ogni settimana notizie, approfondimenti, curiosità sul mondo tech. Non mancano anche contenuti più leggeri e meme sul tema, ma soprattutto incentiva al dibattito e al confronto sulle novità più interessanti.

Ogni lunedì, Datapizza pubblica su Spotify un nuovo episodio del suo podcast, “Algoritmi”, in cui in 20 minuti vengono raccontate e commentate le ultime novità del mondo Tech: dalle Startup alle Intelligenze Artificiali, dal Machine Learning al Data Science, sono già numerosi e interessanti gli episodi per chi vuole approfondire queste tematiche. Anche il loro canale YouTube, che conta oltre 6000 iscritti, è ricco di video che approfondiscono i temi più caldi in ambito tecnologico.

Insomma, Datapizza offre una divulgazione adatta a tutti, in diversi formati e su tutte le piattaforme a disposizione. Se vuoi saperne di più sulla loro attività e sull’ambito Tech e Data Science, puoi ascoltare la nostra conversazione con uno dei suoi fondatori nell’ultimo episodio di Caffé con gli Imprenditori!