Dal «soft» al «no landing»: come gli Stati Uniti hanno risollevato la propria economia

All’inizio dell’anno, i mercati prevedevano un atterraggio morbido (cosiddetto “soft landing”) con 7 o 8 tagli dei tassi nel 2024. Tuttavia, la Federal Reserve non solo ha probabilmente ottenuto un atterraggio morbido con un solo taglio dei tassi, ma potrebbe anche non averne nessun atterraggio.

Un soft landing è la condizione economica in cui un’economia, in questo caso la più grande del mondo, stringe la politica monetaria quel tanto che basta per evitare la recessione. Stringere la politica monetaria significa aumentare i tassi di interesse, riducendo di conseguenza la quantità di liquidità in circolazione.

Sono necessari tassi di interesse elevati per abbassare l’inflazione, che ha raggiunto il picco del 9,2% negli Stati Uniti due anni fa. I prezzi sono ora più alti del 20% rispetto a prima della pandemia di COVID-19.

Tuttavia, una politica monetaria troppo restrittiva potrebbe far entrare l’economia in recessione. Ottenere un soft landing è, quindi, estremamente difficile e richiede la messa a punto di letteralmente milioni di parti mobili.

Eppure, sembra che la Federal Reserve abbia ottenuto esattamente questo. I tassi di interesse stanno scendendo, l’inflazione è in calo, ma l’economia sta andando eccezionalmente bene.

Venerdì scorso, il Bureau of Labor Statistics ha pubblicato i dati sul mercato del lavoro per settembre, un indicatore cruciale per rivelare lo stato attuale dell’economia statunitense. Ciò che il rapporto ha scoperto non è solo che gli Stati Uniti hanno aggiunto 254.000 nuovi posti di lavoro a settembre, ovvero 114.000 in più del previsto, ma anche che la disoccupazione sta diminuendo.

Il rapporto di successo sull’occupazione ha finalmente convinto i mercati che non ci sarà una recessione a breve. “Sentiamo parlare di politica monetaria troppo restrittiva. In base a cosa?” ha affermato Steve Sosnick, capo stratega di Interactive Brokers, al Morning Brief di Yahoo! Finance. “Abbiamo azioni ai massimi storici. Abbiamo rendimenti obbligazionari sostanzialmente ai minimi pluriennali, anche dopo questo recente ritiro. Abbiamo spread di credito molto stretti, il che significa che le aziende possono prendere in prestito denaro se ne hanno bisogno. Hai tutti i tipi di asset rischiosi che vanno bene, sai, Bitcoin, ecc. Dove sta esattamente entrando in gioco la politica monetaria restrittiva?”

Sosnick ha aggiunto che si aspetta una situazione di “no landing”, in cui gli Stati Uniti avrebbero già superato gli effetti peggiori dei tassi alti.

Il PIL dovrebbe salire del 2.9% nel trimestre in corso, eguagliando la stessa performance del Q2.

La domanda se la Federal Reserve taglierà i tassi un’altra volta quest’anno rimane aperta. Il presidente della Fed Jerome Powell ha parlato apertamente di un altro taglio dei tassi nel 2024, anche se il rapporto sull’occupazione potrebbe aver cambiato il quadro. Dipenderà più probabilmente dai dati sull’inflazione di settembre, in uscita questa settimana.

Articolo pubblicato su Money.it edizione internazionale il 2024-10-07 18:55:08. Titolo originale: From «soft» to «no landing»: how the US turned its economy around

