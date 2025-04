Dal 5 maggio WhatsApp non funzionerà più su questi dispositivi

Come investire in borsa?

WhatsApp è alle prese con uno dei periodi più intensi del suo passato recente. Dopo l’introduzione di Meta AI, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale già disponibile su app per smartphone, ora l’obiettivo degli sviluppatori è di perfezionare questo strumento. Ma anche di aggiungerne tanti altri, sia tenendo conto delle richieste della community sia studiando funzionalità inedite e mai viste sulle piattaforme della concorrenza.

Tutto questo comporta pessime notizie per determinate fasce d’utenza. In particolare, è stato da poco comunicato che WhatsApp non sarà più disponibile su una lunga lista di smartphone a partire dal prossimo 5 maggio. Una decisione presa per far sì che i prossimi update possano venire sviluppati e fatti girare al meglio, potendo basarsi su specifiche tecniche di ultima generazione.

leggi anche WhatsApp aggiorna Meta AI, il chatbot si ricorderà tutto di te

Su questi smartphone WhatsApp smetterà di funzionare Il 5 maggio è la data da segnarsi sul calendario per i proprietari di migliaia di smartphone in tutto il mondo. Come comunicato da Meta, con un aggiornamento delle sue FAQ, a partire dal prossimo mese su una lunga lista di telefoni WhatsApp smetterà di funzionare. Stiamo parlando di tutti gli iPhone con iOS 15 o versioni precedenti, un sistema operativo ormai ritenuto obsoleto. Questo vuol dire che per gli iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus la piattaforma di messaggistica non sarà più disponibile, in quanto si tratta di dispositivi rimasti bloccati ad iOS 12. Secondo le stime di Apple, in ogni caso, oggi il 68% degli iPhone utilizza iOS 18 e il 19% iOS 17. È solamente il 13% del totale ad avere un software di sistema più datato sul proprio device. Meta non solo bloccherà le nuove installazioni sui device sopracitati dopo il 5 maggio, ma probabilmente interromperà il funzionamento anche sui telefoni in cui WhatsApp già risulta essere installata.