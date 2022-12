Da Quantbox una sponsorizzazione milionaria per il campione di scacchi Erigaisi

Continua a far parlare di sé il Grande Maestro Arjun Erigaisi dopo la firma di un accordo di sponsorizzazione della durata di cinque anni, con l’azienda di trading quantitativo Quantbox che ha sede a Singapore.

Si tratta del primo accordo di sponsorizzazione della carriera da professionista negli scacchi di Arjun Erigaisi, che ha commentato: «Sono così felice che Quantbox abbia deciso di sponsorizzarmi, e grato che condividano il mio sogno di vedermi diventare Campione del Mondo».

Quantbox e Arjun Erigaisi: come nasce l’accordo di sponsorizzazione

La società di trading, Quantbox, è stata creata da un ex giocatore di scacchi nonché fan di Erigaisi: parliamo di Prashant Singh, attualmente amministratore delegato della società: «Noi della Quantbox supportiamo Arjun non solo come sponsor ma soprattutto come fan! Gli scacchi e Quantbox condividono un tema comune basato sulla strategia, sul problem-solving e sull’agilità. Quantbox è onorata di essere lo sponsor di Arjun. Siamo molto ottimisti sul fatto che Arjun riesca a vincere il titolo mondiale nel gioco degli scacchi, e vogliamo essere con lui durante tutto il percorso».

Come annunciato durante la conferenza stampa, la sponsorizzazione avrà durata di cinque anni per un importo totale di oltre 1,5 milioni di dollari.

Erigaisi ha commentato: «Sono estremamente contento di ricevere questa sponsorizzazione, e sono davvero grato a molte persone, a partire da Prashant, Ceo di Quantbox. Vorrei anche cogliere l’opportunità di ringraziare le persone che mi sono state accanto nella mia avventura fino a qui, a partire dalla mia famiglia, MGD1, la mia squadra, il mio allenatore Srinath e i miei manager Sreekar e Manu».

La carriera di Arjun Erigaisi

Il 2022 può essere considerato l’anno migliore di Erigaisi, almeno fino a questo momento, visto il modo in cui ha perfezionato il suo gioco e aumentato il punteggio Elo. Dopo la performance al Tata Steel Chess India Blitz giocato a Kolkata è il numero 10 al mondo nel blitz.

Un anno iniziato nel migliore dei modi per Arjun Erigaisi che si è aggiudicato il Tata Steel Challengers 2022 con un turno di anticipo. Successivamente ha poi vinto il Campionato Nazionale Indiano e, nel mese di marzo, anche il prestigioso Delhi Open 2022.

Alla fine di quest’anno si è tra l’altro qualificato per la fase finale della Generation Cup ed è riuscito a battere Magnus Carlsen in una partita online.

