CRM nella GDO, Coop Consorzio Nord Ovest centralizza le attività con magnews

Coop Consorzio Nord Ovest accelera sulla trasformazione digitale del CRM e sceglie di puntare su una gestione più efficiente, centralizzata e data-driven delle comunicazioni con Soci e Clienti.

Il Consorzio, che coordina le attività di Coop Liguria, Coop Lombardia e Nova Coop, ha adottato la piattaforma italiana magnews, piattaforma italiana di marketing automation e comunicazione omnichannel, per la gestione end-to-end delle campagne di CRM (Customer Relationship Management), con l’obiettivo di semplificare i processi, superare la frammentazione tecnologica e rafforzare l’autonomia operativa del team di Customer Marketing.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con Assist Digital, ha previsto la migrazione da un precedente ecosistema multi-tool verso un ambiente unico, modulare e integrato, in grado di rispondere in modo più efficace alle esigenze della grande distribuzione organizzata.

Una nuova strategia CRM per Coop Consorzio Nord Ovest

La nuova architettura CRM consente a Coop Consorzio Nord Ovest di creare e gestire campagne E-mail e SMS personalizzate, basate su un sistema di targeting evoluto costruito a partire dai dati provenienti dai sistemi interni. Grazie al designer no-code e ai blocchi dinamici di magnews, i contenuti delle comunicazioni possono essere adattati alle caratteristiche, ai comportamenti e alle preferenze dei singoli clienti in modo rapido e autonomo, riducendo i tempi di esecuzione e aumentando la rilevanza dei messaggi.

Si tratta di un approccio sempre più centrale per la GDO, che punta a superare logiche di comunicazione massiva a favore di modelli one-to-one, in grado di integrare promozioni, informazione e relazione in un flusso coerente e misurabile.

“La possibilità di operare in autonomia su un sistema ricco e integrato ci permette di comunicare in modo realmente rilevante con i nostri Soci e Clienti, rispondendo alle loro esigenze con precisione, tempestività e personalizzazione”, ha commentato Alberto Frau, Head of CRM, Loyalty & Digital Marketing di Coop Consorzio Nord Ovest, evidenziando il valore strategico di una piattaforma CRM capace di tradurre i dati in azioni concrete di engagement.

La digitalizzazione del CRM come leva strategica per la GDO

Un contributo determinante alla realizzazione del progetto è arrivato da Assist Digital, gruppo specializzato nella trasformazione digitale e nei servizi di customer experience. La società ha curato l’integrazione tra i sistemi, la configurazione del modello dati e il supporto a Coop Consorzio Nord Ovest nell’impostazione dei flussi operativi su magnews, che consolida così la propria presenza nel settore della grande distribuzione, confermandosi come partner tecnologico per progetti CRM complessi e scalabili.

“Il progetto Coop Consorzio Nord Ovest dimostra il valore delle soluzioni flessibili e scalabili per la GDO, un settore in cui la capacità di attivare rapidamente comunicazioni personalizzate è un fattore competitivo strategico”, ha dichiarato Andrea Valletta, Head of Customer Success di magnews.

L’intervento ha incluso anche la gestione degli ambienti di test, l’allineamento dei domini, il setup dei template di comunicazione, la definizione delle policy di deliverability e il supporto operativo continuativo per l’esecuzione delle campagne.

La collaborazione rappresenta dunque un ulteriore passo nella trasformazione digitale della comunicazione CRM nella GDO, dove la capacità di interpretare i dati in chiave relazionale diventa sempre più determinante per costruire engagement, fedeltà e valore nel lungo periodo.