Cripto, sì ma non troppo: il Congresso USA blocca il dollaro digitale mentre il mondo accelera

In un momento storico in cui 72 paesi stanno sviluppando o hanno già lanciato una propria valuta digitale di banca centrale (CBDC), gli Stati Uniti scelgono la via opposta. All’interno di un pacchetto legislativo volto a regolare il mondo delle criptovalute, il Congresso americano ha approvato una norma che vieta esplicitamente la creazione di un dollaro digitale, segnando un nuovo passo verso una forma di “eccezionalismo” americano che rischia di diventare un boomerang economico e geopolitico.

L’ironia sta nel fatto che questa decisione arriva proprio mentre gli USA sembrano finalmente voler offrire un quadro normativo più chiaro per l’industria cripto. Il pacchetto legislativo contiene infatti misure positive: definizione dei ruoli tra CFTC e SEC, regole più chiare per le stablecoin e un impulso all’innovazione nei pagamenti digitali. È come se il Congresso avesse premuto l’acceleratore e il freno contemporaneamente.

A complicare ulteriormente il quadro, la legge anti-CBDC è stata approvata grazie alla spinta di politici che nutrono un profondo sospetto nei confronti della Federal Reserve e dello Stato stesso. Il timore, alimentato da paragoni con il sistema di sorveglianza finanziaria cinese e l’e-yuan, è che una CBDC americana possa portare a un controllo eccessivo delle abitudini di spesa dei cittadini. Ma ignora completamente i meccanismi di tutela della privacy che, ad esempio, la Banca Centrale Europea sta integrando nel suo progetto di euro digitale. [...]