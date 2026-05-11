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Così il caldo influenza i consumi della tua auto. Come risparmiare?

Andrea Fabbri

11 Maggio 2026 - 05:24

Il caldo ha un effetto potenzialmente devastante sui consumi di carburante dell’auto. Ecco come proteggerla dalle alte temperature e risparmiare benzina

Così il caldo influenza i consumi della tua auto. Come risparmiare?
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L’estate è alle porte e stanno arrivando le giornate con temperature superiori ai 30 gradi. Una ottima notizia per chi ha la possibilità di andare in vacanza al mare e una pessima notizia per la salute delle nostre auto.

Secondo le stime degli esperti di motori, nei giorni più caldi l’accumulo di calore sotto al cofano e il traffico lento possono aumentare il consumo di carburante fino al 25%. Un fenomeno difficile da contrastare: in estate le prestazioni dell’auto diminuiscono soprattutto nei tragitti brevi quando il climatizzatore impiega più tempo a funzionare e la temperatura esterna sottopone il propulsore a un notevole stress.

Per fortuna esistono alcuni accorgimenti per tenere sotto controllo i consumi, ridurre il rischio di guasti e riuscire a sopravvivere all’effetto “forno”.

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Come ridurre i consumi di carburante in estate

A fornire indicazioni utili su come guidare in maniera intelligente con alte temperature ha provveduto l’American Automobile Association (AAA) con le sue nuove linee guida.

Una delle chiavi del successo è trovare il giusto compromesso tra aria condizionata e finestrini aperti. La prima è essenziale per molti automobilisti in estate, ma allo stesso tempo è uno dei fattori che incide di più sul consumo di carburante.

I finestrini aperti, invece, creano una maggior resistenza all’aria e costringono il motore a lavorare di più, facendo crescere il fabbisogno di benzina (o diesel) per chilometro.

Per questo motivo una buona idea per risparmiare è quella di arieggiare l’abitacolo aprendo i finestrini se si viaggia a bassa velocità e optare per l’aria condizionata a livello moderato a velocità maggiori o in autostrada.

Stile di guida e parcheggi

Altri due fattori che impattano sui consumi sono lo stile di guida e i parcheggi. Evitare accelerazioni e frenate brusche, rispettare i limiti di velocità e guidare in maniera fluida sono comportamenti che permettono notevoli risparmi sul carburante.

Allo stesso tempo dovremmo sempre cercare di parcheggiare all’ombra o, in alternativa, utilizzare un parasole. Due azioni che contribuiscono a ridurre la temperature interna e fanno “lavorare” meno il condizionatore.

Un trucchetto efficace è anche quello di arieggiare per qualche minuto l’auto prima di mettersi in marcia. Questo permetterà all’aria calda di uscire velocemente accelerando il processo di raffreddamento.

Attenzione al peso e alla manutenzione

Per risparmiare sul carburante dovremmo fare attenzione anche al peso dell’auto. Trasportare attrezzi pesanti, oggetti non necessari e bagagli sul tettino costringe il motore a usare più benzina. Per questo motivo è consigliabile portare con sé solo lo stretto necessario e inserirlo nel bagagliaio. Caricare il portapacchi esterno crea ulteriore resistenza aerodinamica che aumenta i consumi.

Prima di mettersi in viaggio in estate è fondamentale investire sulla manutenzione preventiva. Tra i fattori che influiscono di più sui consumi ci sono la pressione dei pneumatici e lo stato di efficienza dell’impianto di raffreddamento. Controllarli con cura significa prevenire eventuali guasti e mantenere il motore e il climatizzatore al massimo della loro efficienza.

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Argomenti

# Benzina
# Motori
# Consumi auto
# estate

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