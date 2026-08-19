Così Hormuz e inflazione stanno cambiando il futuro dei BTP

Con il Golfo Persico che si trasforma in un teatro di tensione diplomatica senza precedenti, dove Washington e Teheran si accusano reciprocamente di violare accordi già fragili e lo Stretto di Hormuz rimane di fatto bloccato da quasi sei mesi, vale davvero la pena chiedersi per quanto tempo ancora il prezzo dell’energia globale potrà restare ostaggio di questa partita a scacchi? E con esso, cosa aspettarsi davvero dal BTP? La risposta potrebbe non accontentare tutti.

Per comprendere il meccanismo che collega la crisi USA-Iran al costo dell’energia in Italia, occorre partire da una realtà geografica con implicazioni finanziarie dirette. Lo Stretto di Hormuz rappresenta il principale chokepoint energetico globale: attraverso quella rotta transiterebbero circa il 20% degli approvvigionamenti mondiali di petrolio e una quota analoga di GNL, il gas naturale liquefatto. Quando quel corridoio si contrae o si interrompe, i mercati non reagiscono sulle scorte disponibili nell’immediato, ma incorporano nel prezzo il rischio prospettico di settimane o mesi di fornitura compressa. È precisamente questo il fenomeno in corso.

Una negoziazione a più livelli

La situazione diplomatica attuale potrebbe essere descritta come una doppia negoziazione caotica. Da un lato, l’amministrazione Trump sostiene che lo Stretto sarebbe operativo e che le mine sarebbero state rimosse. Dall’altro, Teheran condiziona la piena riapertura del transito a un pacchetto di richieste articolato: revoca del blocco navale ai porti iraniani, eliminazione delle sanzioni petrolifere, sblocco degli asset congelati e cessazione delle operazioni militari.

Nel frattempo, l’Oman condurrebbe trattative parallele con Teheran, mentre Washington avrebbe risposto con una minaccia esplicita nei confronti di un paese alleato nel Golfo, aggiungendo un ulteriore strato di imprevedibilità a una crisi che pareva in fase di allentamento. Questa architettura negoziale multipla e sovrapposta non assomiglia a un percorso verso una risoluzione stabile, ma a un sistema di pressioni incrociate in cui ciascun attore sembrerebbe giocare su più tavoli contemporaneamente.

Il premio al rischio geopolitico e i mercati futures

Questa struttura conflittuale produce una conseguenza diretta e misurabile sui mercati energetici: l’incertezza cronica genera quella componente di prezzo che gli operatori definiscono «geopolitical risk premium», ovvero il premio al rischio geopolitico. I contratti futures sul petrolio non prezzano soltanto la domanda e l’offerta reale del momento, ma incorporano anche la probabilità implicita che la situazione peggiori ulteriormente. Quando questa probabilità rimane elevata per mesi, il prezzo dell’energia smette di essere un fenomeno transitorio e diventa una pressione strutturale sul sistema.

Qui si trova la distinzione analitica più rilevante per il risparmiatore italiano: un picco del Brent di breve durata ha un impatto contenuto; un mantenimento dei prezzi elevati per sei, dodici o diciotto mesi genera un ciclo inflazionistico che la Banca Centrale Europea dovrebbe necessariamente considerare nelle proprie decisioni sui tassi. Vale la pena ricordare che la proposta iraniana di introdurre una tassa tra il 5% e il 7% sul valore dei carichi in transito, anche in uno scenario di riapertura formale dello Stretto, potrebbe trasformare un blocco fisico in un blocco commerciale, con effetti analoghi sul livello dei prezzi finali.

I BTP nel mirino dell’inflazione

Il collegamento tra questa dinamica macroeconomica e i portafogli retail italiani passa attraverso il mercato dei BTP. Negli ultimi tre anni, il Tesoro italiano avrebbe raccolto oltre €150 miliardi attraverso strumenti dedicati ai piccoli risparmiatori: dalle sei edizioni del BTP Valore al BTP Italia, dal BTP Più al più recente BTP Italia SÌ del giugno 2026. La logica che avrebbe spinto molti italiani verso questi strumenti era razionale in un contesto di tassi elevati: cedole trimestrali tra il 4,1% e il 4,5% per le emissioni 2023-2024, meccanismi step-up che premiano la fedeltà, tassazione agevolata al 12,5%. Questo impianto potrebbe reggere o cedere a seconda di come evolve il quadro energetico globale.

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Il meccanismo di trasmissione funzionerebbe in questo modo: prezzi dell’energia strutturalmente più alti alimentano l’inflazione, che in Europa mantiene ancora una componente energetica significativa. Un’inflazione che si riaccende, anche moderatamente, mette la BCE in una posizione difficile: proseguire nel ciclo di taglio dei tassi avviato nel 2025, oppure rallentare o invertire la rotta. Questa variabile sarebbe di primaria rilevanza per chi detiene BTP, perché il prezzo dei titoli di Stato sul mercato secondario si muove in direzione inversa rispetto ai rendimenti.

Chi avesse acquistato BTP Valore nel 2023 o nel 2024, al picco dei rendimenti, si troverebbe oggi con quotazioni sopra la pari: un BTP Valore con cedola al 3,85% viaggerebbe attorno a quota 104,3, il che significa che sul mercato secondario varrebbe più del suo valore nominale. Questa plusvalenza sarebbe monetizzabile oggi. Ma se uno shock energetico prolungato dovesse costringere la BCE a interrompere i tagli e i rendimenti di mercato risalissero, quella plusvalenza potrebbe ridursi o dissolversi nel corso dei mesi successivi.

Indicizzazione e costo opportunità

Chi detiene strumenti indicizzati all’inflazione come il BTP Italia o il BTP Italia SÌ si troverebbe in una posizione teoricamente più difensiva. Questi titoli prevedono la rivalutazione delle cedole e del capitale in base all’indice FOI (Famiglie Operai e Impiegati), che misura l’inflazione italiana al consumo. Se l’energia facesse risalire l’indice, la componente indicizzata funzionerebbe come uno scudo parziale. Il punto di attenzione è che il meccanismo di protezione non risulterebbe immediato: esiste un ritardo tra la variazione dell’inflazione reale e la sua incorporazione nelle cedole, e la struttura del tasso base rimarrebbe comunque fissa. Non si tratterebbe quindi di una copertura totale, ma di un attenuatore parziale del rischio.