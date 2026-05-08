Così Anthropic potrebbe raggiungere una valutazione di $1.000 miliardi (e superare OpenAI)

Anthropic accelera nella corsa globale all’intelligenza artificiale e punta a una valutazione vicina ai 1.000 miliardi di dollari. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times e da Bloomberg, la società fondata da Dario Amodei starebbe lavorando a una raccolta di capitale fino a 50 miliardi di dollari, destinata soprattutto a rafforzare la propria capacità di calcolo. Un’operazione che, se confermata, rappresenterebbe uno dei più grandi round privati mai visti nel settore tecnologico e consentirebbe alla società di superare OpenAI in termini di valutazione.

La crescita di Anthropic arriva in una fase in cui il mercato dell’AI generativa è dominato dalla competizione sull’accesso alle infrastrutture. Non basta più sviluppare modelli avanzati, la vera sfida riguarda la disponibilità di chip, data center e potenza computazionale necessari per addestrare e distribuire i sistemi di nuova generazione.

Anthropic e la corsa ai supercomputer per l’AI

La raccolta fondi avrebbe come obiettivo principale l’espansione dell’infrastruttura tecnologica di Anthropic. La società utilizza già partnership strategiche con colossi come Amazon Web Services e Google Cloud, che negli ultimi mesi hanno investito miliardi nel gruppo.

Secondo le indiscrezioni circolate negli Stati Uniti, Google avrebbe già investito circa 10 miliardi di dollari con la possibilità di aumentare ulteriormente il proprio impegno, mentre Amazon avrebbe stanziato circa 5 miliardi. Tra i soggetti interessati a partecipare al nuovo round figurerebbero anche fondi come Dragoneer, General Catalyst e Lightspeed Venture Partners.

Nel frattempo Anthropic ha ampliato anche la collaborazione con SpaceX. La società aerospaziale di Elon Musk ha annunciato un accordo che permetterà alla startup di accedere a Colossus 1, un enorme supercomputer dedicato all’intelligenza artificiale. SpaceX ha spiegato che Anthropic utilizzerà la nuova capacità di calcolo per potenziare i servizi dedicati agli utenti di Claude Pro e Claude Max.

Ricavi in forte crescita e ipotesi IPO

A sostenere l’interesse degli investitori è soprattutto la crescita del business. Anthropic avrebbe registrato un forte incremento dei ricavi annualizzati, passati da circa 9 miliardi di dollari alla fine del 2025 a oltre 30 miliardi nei primi mesi del 2026, con stime che parlano di un possibile avvicinamento ai 45 miliardi nel breve periodo.

Parallelamente, la valutazione della società è salita rapidamente: dai 183 miliardi della raccolta Series F del 2025 ai 380 miliardi raggiunti a febbraio 2026. Sul mercato secondario, alcune transazioni pre-IPO avrebbero addirittura implicato valori superiori al trilione di dollari.

In questo contesto cresce anche la speculazione su una possibile quotazione in Borsa entro la fine dell’anno. L’eventuale IPO arriverebbe in un momento delicato per il settore, con OpenAI che starebbe affrontando ostacoli legati sia alle aspettative di crescita sia al contenzioso legale avviato da Elon Musk contro la società e il suo management.

I rischi dietro la valutazione record

Nonostante l’entusiasmo del mercato, diversi analisti invitano alla prudenza. Uno dei principali punti critici riguarda la dipendenza di Anthropic dai grandi fornitori cloud. Una quota significativa dei ricavi sarebbe legata proprio ai rapporti con Amazon e Google, mentre la società avrebbe già sottoscritto impegni pluriennali per decine di miliardi di dollari in servizi infrastrutturali.

A questo si aggiunge la particolare struttura societaria adottata dall’azienda. Anthropic opera infatti come Public Benefit Corporation (PBC), modello che attribuisce un peso rilevante agli obiettivi di beneficio collettivo e alla sicurezza dell’intelligenza artificiale, anche a scapito della massimizzazione dei rendimenti per gli azionisti.

Infine, resta aperta la questione della sostenibilità della valutazione. Ai livelli ipotizzati dal mercato, Anthropic tratterebbe a multipli molto superiori rispetto alla media delle società software tradizionali. Per giustificare tali cifre, la società dovrebbe mantenere per diversi anni ritmi di crescita estremamente elevati in un settore sempre più competitivo e caratterizzato da costi operativi giganteschi.