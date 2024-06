Cosa ha detto Sangiuliano su Cristoforo Colombo e Galileo Galilei (e perché è tutto sbagliato)

Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura del governo Meloni, ne ha combinata un’altra. O, per meglio dire, ne ha detta un’altra delle sue. A riprova della sua costanza a commettere reato di gaffe, anche all’evento Taobuk 2024 di Taormina ha avuto qualche problema.

L’evento nel quale Sangiuliano ha presenziato e pronunciato la ormai attesa frase storicamente non accurata ha il titolo: “Taobuk 2024 – Identità italiana, identità culturale”. In questo contesto l’errore del ministro riecheggia più forte che mai.

E questo perché a un certo punto Gennaro Sangiuliano, in dialogo con il giornalista Paolo Conti, dice che “Colombo voleva raggiungere le Indie circumnavigando la Terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei”.

Va bene non conoscere le date di nascita e di morte dei personaggi storici italiani, ma l’errore del ministro è stato attribuire l’idea della circumnavigazione a un Galilei non ancora nato. Di problemi ce ne sono anche altri, soprattutto se si mettono in fila tutte le gaffe di Sangiuliano, ma anticipare gli appuntamenti storici sale al primo posto tra le sue ultime uscite.

Sangiuliano, Colombo e Galileo seduti insieme al bar: ma uno è morto e l’altro non è ancora nato

Il dialogo tra il giornalista del Corriere della Sera Paolo Conti e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano prosegue per circa 15 minuti, quando il ministro decide di parlare della rottura degli schemi. Un bel tema e che cerca di spiegare con un esempio, ovvero quello di Cristoforo Colombo che voleva a ogni costo arrivare nelle Indie. Un viaggio che, secondo il ministro, Colombo avrebbe affrontato sulla base delle teorie di Galileo Galilei.

Chi era Galileo Galilei?

Galileo Galilei, uno dei padri fondatori della scienza moderna nato a Pisa nel 1564 (già una red flag per il discorso di Sangiuliano), ha contribuito al progresso della fisica e dell’astronomia. A lui sono attribuite scoperte come la teoria Eliocentrica, che postula come la Terra e gli altri pianeti orbitano intorno al sole, ma ha anche migliorato il telescopio e con esso l’osservazione astronomica. Con tale strumento Galileo scoprì i satelliti di Giove, osservò le fasi di Venere, scoprì che la superficie della Luna non era liscia e dimostrò che il Sole presentava macchie solari e che non era un corpo immutabile.

Fu anche impegnato negli esperimenti sulla caduta dei gravi, gettando le basi della meccanica classica e scoprì che tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione, indipendentemente dalla loro massa. Galilei inoltre formulò il Principio di inerzia secondo il quale un corpo in movimento tende a rimanere in movimento a meno che non intervenga una forza esterna. E tutte queste scoperte furono possibili grazie al perfezionamento del Metodo scientifico, ovvero all’utilizzo dell’osservazione, della sperimentazione e della matematica per la comprensione della natura.

La circumnavigazione della Terra secondo Galileo Galilei (e Magellano muto)

Tra le tante scoperte di Galileo Galilei non sembra comparire l’idea della circumnavigazione della Terra. Potrebbe esserci qualche scritto andato perduto, ma una realtà non può essere contraffatta o tenuta nascosta: Galileo Galilei è nato circa 72 anni dopo il primo viaggio di Cristoforo Colombo. Al tempo di Colombo non era stata formulata una teoria Copernicana e la visione geocentrica di Tolomeo era ancora ampiamente discussa. Se Galileo Galilei si fosse trovato al tempo di Cristoforo Colombo con la sua teoria probabilmente non gli sarebbe bastato abiurare.

In tutto ciò la vera vittima è Ferdinando Magellano, che non solo ideò la circumnavigazione per raggiungere le Isole delle Spezie, ma morì nel viaggio durante un conflitto nelle Filippine. A differenza di Cristoforo Colombo, che raggiunse le Americhe nel 1492, Magellano dimostrò in modo definitivo che la Terra è sferica e fornì le prove delle dimensioni del pianeta.

Colombo, al contrario, non aveva intenzione di circumnavigare la Terra e stava cercando una rotta verso l’Asia per raggiungere le Indie. Quando attraccò nelle Americhe , on capì subito in che continente si trovasse e di fatto non raggiunse mai il suo obiettivo: arrivare in Asia. Per questo la circumnavigazione della Terra fu ipotizzata e realizzata per la prima volta da Ferdinando Magellano e fu la sua d’impresa a segnare una svolta nella storia dell’esplorazione e della navigazione globale.

Cosa ci dice l’errore di Sangiuliano? Inno alla coerenza

Quella di Gennaro Sangiuliano non è una gaffe che cade nel vuoto, la lista inizia essere piuttosto lunga. In passato infatti il ministro aveva avuto un lapsus, come ha spiegato in una nota, nel quale confondeva la piazza di New York, Times Square, con la piazza di Londra, ovvero Piccadilly Circus. All’epoca di questa gaffe si iniziava già a creare una lista degli errori commessi dal ministro della Cultura, come per esempio quando durante la cerimonia di consegna del Premio Strega Sangiuliano confessò di non aver letto i libri in concorso e che avrebbe “provato a leggerli”. Fece discutere il fatto che fosse parte della giuria e che aveva quindi assegnato il premio dell’anno.

C’è infine l’interpretazione di Dante Alighieri come fondatore del pensiero di destra in Italia. Anche in quest’occasione non mancarono le grida di protesta da parte dell’opposizione, ma anche degli storici che hanno fatto dello studio del Sommo Poeta la loro vocazione e il loro lavoro. Sono stati proprio questi a ricordare come Dante più che il fondatore di un pensiero di destra ancora non esistente, fosse dalla parte dei Guelfi Bianchi che credevano in uno stato laico e fu quindi costretto all’esilio dai Neri.