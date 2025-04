Cosa fa Elon Musk nel tempo libero?

Elon Musk è famoso per la sua produttività estrema. D’altronde, c’era da aspettarselo, perché il magnate tecnologico è leader di una serie di aziende importantissime, con un ruolo centrale nel progresso tecnologico attuale, su ogni fronte.

Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company e una serie innumerevole di altri progetti, assieme a un recente interesse in ambito politico, lasciano difficile immaginare che Musk possa avere del tempo libero.

Il tempo libero per Musk non esiste

In effetti è proprio così. In alcune interviste, infatti, il miliardario di Pretoria aveva dichiarato di essere un vero e proprio stacanovista, arrivando a lavorare anche per 80 o addirittura 100 ore a settimana e a dormire in ufficio, mostrando una dedizione quasi extraterrestre (per rimanere in tema dei suoi interessi).

Nonostante ciò, soprattutto in alcuni periodi, anche Elon Musk riesce a ritagliarsi qualche momento libero, per staccare da una routine frenetica che a lungo andare potrebbe essere insostenibile anche per un imprenditore dal temperamento ferreo come lui.