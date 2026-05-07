Lo shopping agentico rappresenta senza dubbio una delle trasformazioni più innovative del commercio digitale. Con questa espressione si indicano gli assistenti AI capaci di accompagnare (e in alcuni casi automatizzare) il percorso d’acquisto online: dalla ricerca del prodotto al confronto dei prezzi, fino alla selezione finale e al pagamento. Un cambio di paradigma che promette di rivoluzionare l’e-commerce nei prossimi anni.

Secondo il primo studio europeo sull’agentic commerce realizzato da Sopra Steria, oltre 310 miliardi di euro di transazioni online in Europa potrebbero essere assistite dall’intelligenza artificiale entro il prossimo decennio. Già nei prossimi tre anni, una quota compresa tra 62 e 77,5 miliardi di euro di acquisti potrebbe passare attraverso agenti digitali intelligenti.

Anche in Italia il fenomeno inizia a prendere forma. Più della metà dei consumatori ha già sentito parlare di shopping agent basati su AI, mentre quasi un utente su due ammette di avere difficoltà nel confrontare offerte o trovare rapidamente il prodotto giusto online. È proprio qui che entra in gioco lo shopping agentico: semplificare la scelta, personalizzare l’esperienza e ridurre il tempo necessario per acquistare. [...]