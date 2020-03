Coronavirus, nuove misure sanitarie: niente baci, strette di mano e anziani a casa

Si terrà oggi 4 marzo un nuovo vertice di Governo sul coronavirus che porterà alla previsione di misure sanitarie più severe per frenare i contagi, che al momento sono 2.263. Domani, invece, il Consiglio dei Ministri passerà al vaglio le soluzioni economiche.

Il comitato scientifico convocato dal Premier Conte vuole inasprire le misure di prevenzione già in vigore: niente più baci e abbracci per salutarsi per strada, rispettare la distanza di sicurezza tra persone nei luoghi pubblici, evitare i luoghi affollati e gli anziani, che sono invitati a stare a casa per scongiurare il rischio di contrarre il virus.

La riunione di oggi andrà a completare le misure stabilite nel decreto coronavirus del 1°marzo 2020, che ha diviso l’Italia in tre zone in base al numero dei contagiati e alle possibilità di contrarre il COVID-19. Non si esclude l’ampliamento dei Comuni “zona rossa”.

Nuovo vertice sul coronavirus: in arrivo misure sanitarie più restrittive

In tempo di coronavirus stanno cambiando molte delle nostre abitudini, in particolare per scongiurare il contagio, tutti i cittadini - anche quelli che non vivono nelle zone a rischio - sono invitati ad evitare luoghi affollati, eventi sportivi e culturali, cinema, discoteche e ogni altro luogo di aggregazione dove è impossibile evitare il contatto ravvicinato tra persone. A prevederlo i diversi decreti emanati contro il COVID-19. In alcune Regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Trentino Alto Adige) le scuole di ogni ordine e grado e le università sono chiuse, e nel restante territorio nazionale vi sono forti restrizioni degli eventi sportivi e religiosi.

Il vertice di Governo con le nuove misure sanitarie si terrà oggi 4 marzo 2020 alle 10.00, ma ci sono già molte anticipazioni. Tutto il Paese è invitato a seguire gli accorgimenti seguenti: