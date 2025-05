Conviene comprare Nintendo Switch 2?

Per prendere una decisione definitiva in merito all’acquisto della Nintendo Switch 2, è bene fare un’analisi completa di quello che è il prezzo tanto della console quanto dei videogiochi. Tenendo conto anche delle sue caratteristiche e del confronto con ciò che propone il resto del mercato.

Fare una scelta oculata e che sia perfettamente incline alle proprie esigenze è importante per non pentirsi dopo e per non dover mettere mano al portafogli una seconda volta, con l’obiettivo di passare a Xbox Series X|S o PlayStation 5.

Come ultima possibile motivazione, da tempo Nintendo ha dichiarato di volersi mettere alla pari di Microsoft e Sony , che producono rispettivamente le iconiche Xbox e PlayStation. Avere un prezzo di mercato molto simile alle concorrenti dà modo di affermarsi come una vera alternativa e non come una scelta di serie B .

Per quale motivo, dunque, la casa giapponese ha deciso di cambiare la sua strategia ? Difficile trovarne solo uno. Innanzitutto è bene menzionare le importanti migliorie apportate alla scheda tecnica e al case della console, tutto di ultima generazione e studiato per far sì che anche i videogiochi tripla A appena usciti – o in arrivo nei prossimi mesi – possano girare al massimo delle loro potenzialità.

I videogiochi

L’aumento dei prezzi voluto da Nintendo non riguarderà solo la console, ma anche i videogiochi. A riportare la notizia sono state inizialmente alcune fonti affermate, ma la conferma reale è arrivata dalla stessa azienda nel corso dell’evento di presentazione della Switch 2.

Sappiamo con certezza che, per i giochi first-party, il costo da affrontare sarà di 89,99 euro per l’edizione fisica e di 79,99 euro per quella digitale. In questa categoria rientrano titoli attesissimi come Mario Kart World, che uscirà proprio il 5 giugno 2025 in concomitanza con la Switch 2.

Per altri titoli, quali per esempio Donkey Kong: Bananza, il costo iniziale sarà invece di 79,99 euro per la copia fisica e di 69,99 euro per quella digitale. Una decisione che in realtà è in linea con l’inflazione e coi costi in aumento per l’intero settore dei videogiochi.

Microsoft e Sony hanno fin qui mantenuto il medesimo listino confermato al momento del lancio, ma non sono da escludere rincari proprio in virtù della decisione presa da Nintendo. Il tanto atteso GTA 6, per fare un esempio, potrebbe avere un prezzo di lancio superiore ai 100 euro.