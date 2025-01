Conviene comprare il Btp Più? Il rendimento previsto (e tutto quello che non vi dicono)

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un comunicato stampa del 17 gennaio ha annunciato l’emissione del Btp Più.

Tempistica: da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio, salvo chiusura anticipata.

Caso più unico che raro fra i bond governativi mondiali, è un titolo governativo con l’opzione call di richiamo per il compratore - di solito l’opzione call è di pertinenza dell’emittente e vale per i titoli obbligazionari junior, cioè per esempio titoli subordinati emessi da banche ed assicurazioni. Sicuramente una novità nella storia del debito pubblico italiano, è il primo titolo dedicato ai piccoli risparmiatori della famiglia Btp Valore con opzione di rimborso anticipato del capitale. [...]