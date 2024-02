Contributi a fondo perduto aziende per il 2024, come funzionano i bandi Invitalia?

Anche per il 2024 Invitalia mette a disposizione diversi bandi per finanziamenti a fondo perduto per le realtà imprenditoriali italiane, nascenti o già operative. Invitalia, infatti, è una società partecipata al 100% dal Mise e si occupa del finanziamento, attraverso bandi che offrono contributi a fondo perduto, della crescita economica delle aziende italiane, siano esse start up innovative, imprese femminili, start up o grandi imprese, microimprese o Pmi, consorzi, Enti pubblici o associazioni.

Per avere accesso ai contributi nazionali rivolti alle imprese, è necessario farne richiesta. In alcuni casi i bandi sono rivolti alla creazione di nuove imprese che vadano a favorire la ripresa economica delle aree più disagiate. Invitalia, tra i suoi obiettivi, infatti, ha, oltre il sostegno all’occupazione, anche il promuovere l’innovazione attraverso il sostegno delle imprese medie o piccole, con particolare interesse per quelle gestite da donne o da giovani.

Quali sono le funzioni dei bandi Invitalia?

L’intervento di Invitalia ha lo scopo di favorire la crescita economica delle imprese che portino innovazione in settori strategici, anche le principali funzioni sono quelle di spingere alla creazione di nuove aziende e il sostegno agli investimenti corposi. L’obiettivo è quello di rafforzare imprese esistenti e spingere lo sviluppo delle aree più depresse del Paese, ma anche di provvedere al rilancio delle aree che soffrono di una crisi industriale cercando, al tempo stesso, di attrarre investimenti esteri.

Quali bandi Invitalia sono attivi nel 2024?

I bandi 2024 cercano, nonostante offrano una proposta abbastanza ampia, di privilegiare i giovani imprenditori e le donne che operano nelle regioni del Mezzogiorno in settori innovativi.

Diversi i bandi attivi nel 2024 che andremo, di seguito, a esaminare.

ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero

Si tratta di un bando rivolto a donne e giovani che mirano a diventare imprenditori. Le agevolazioni offerte sono valide in tutta Italia e alternano contributi a fondo perduto a finanziamenti a tasso zero. I fondi sono rivolti a progetti di impresa che prevedano spese fino a 3 milioni di euro con copertura delle spese ammissibili che arriva fino al 90%.

Smart e Start Italia

Si tratta di un incentivo che promuove la nascita e la crescita delle start up innovative finanziando progetti che prevedano una spesa che oscilla tra i 100.000 e 1,5 milioni di euro. Per chi fosse interessato è necessario inviare la domanda telematicamente sul portale di Invitalia.

Resto al Sud

Si tratta di un bando rivolto a chi ha un età compresa tra 18 e 55 anni che mira a sostenere lo sviluppo di attività imprenditoriali ma anche di libera professione in aree specifiche dell’Italia quali:

Abruzzo:

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Molise;

Puglia;

Sardegna;

Sicilia;

aree cratere sismico Centro Italia (Lazio, Umbria, Molise);

isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro Nord.

Fondo Impresa Femminile

Questo è incentivo a carattere nazionale che è volto a incentivare la nascita di imprese guidate da donne. I questo caso sono messi a disposizione di imprese guidate da donne, sia nuove che già esistente, 200 milioni di euro.

Nuovo SELFIEmployment

Operativo dal febbraio 2021, questo incentivo va a finanziare le piccole imprese guidare da:

Nett;

donne inattive o disoccupate da lungo periodo.

Prevede prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro ed è gestito nel programma Garanzia Giovani.

Cultura Crea 2.0

Per imprese nate come iniziative no profit che operano nel settore turistico o culturale. L’incentivo è operante in Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Puglia.