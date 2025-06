Continua la crisi Peg Perego. Tra licenziamenti e scioperi l’azienda rischia il tracollo

La crisi della Peg Perego, storica realtà industriale di Arcore specializzata in prodotti per l’infanzia e giocattoli, si aggrava ulteriormente. Dopo anni di difficoltà, l’azienda ha annunciato un pesante piano di esuberi che prevede 90 licenziamenti su 236 dipendenti, che scatteranno dopo l’estate, con la scadenza degli ammortizzatori sociali attualmente in vigore. Si tratta di oltre un terzo della forza lavoro, una riduzione allarmante, che rischia di mettere in ginocchio non solo le famiglie coinvolte ma l’intero tessuto economico locale.

Le cause sono molteplici, dal calo delle vendite alla concorrenza dei prodotti cinesi e i dazi statunitensi, ma soprattutto il crollo delle nascite che sta svuotando il mercato di riferimento. Intanto, i lavoratori sono scesi in piazza chiedendo soluzioni e dialogo e i sindacati invocano un intervento delle istituzioni per salvare una delle eccellenze del Paese.

Scioperi e mobilitazioni: la voce dei lavoratori e il ruolo delle istituzioni

La risposta dei lavoratori non si è fatta attendere. Il 19 giugno 2025, centinaia di dipendenti hanno sfilato per le vie di Arcore, dando vita a cortei e scioperi per chiedere il ritiro del piano di licenziamenti e l’apertura di un tavolo di confronto serio con l’azienda. Le rappresentanze sindacali di Fiom Cgil e Fim Cisl hanno denunciato l’assenza di un piano industriale alternativo e la scarsa volontà di dialogo da parte della direzione aziendale. La richiesta prevede soluzioni strutturali, investimenti in innovazione e una strategia per mantenere la produzione in Italia.

La richiesta in questi anni di diversificazione del prodotto a salvaguardia dell’occupazione e del futuro industriale di Peg Perego è rimasta inascoltata. Ancora una volta. Saranno le lavoratrici ed i lavoratori a pagare le scelte sbagliate dell’azienda.

Anche la politica locale si è mossa. Il consigliere regionale Jacopo Dozio ha annunciato una nuova audizione in commissione per fare luce sulla situazione e coinvolgere le istituzioni regionali nel tentativo di salvare posti di lavoro e garantire un futuro al marchio. L’appello è rivolto anche al governo nazionale, affinché si attivi per sostenere il Made in Italy e contrastare la desertificazione industriale che rischia di colpire duramente la Brianza.