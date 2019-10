USA, Congresso formalizza impeachment a Trump: il dibattito sarà in TV

Una Camera dei Rappresentanti molto divisa ha superato oggi il primo test sull’impeachment al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Con la vittoria dei Democratici, l’Assemblea ha formalizzato la procedura di messa in stato d’accusa per la più alta carica per la terza volta nella storia moderna degli Stati Uniti.

Congresso formalizza procedura di impeachment a Trump

Con un voto in larga parte in linea con le indicazioni dei due partiti (232 favorevoli, 196 contrari), la Camera dei Rappresentanti ha iniziato il percorso che potrebbe portare all’impeachment del tycoon per il suo colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

In una telefonata, Trump chiedeva al neo-eletto presidente di indagare su Joe Biden e sul figlio Hunter, abusando - questa la tesi dell’accusa - del proprio potere per fini personali.

“È un giorno triste”, ha detto la speaker Nancy Pelosi, “nessuno vorrebbe andare al Congresso per incriminare un presidente”.

Impeachment, su cosa ha votato il Congresso

I Repubblicani hanno votato uniti, due Dem si sono uniti a loro. Il voto di oggi detta le regole per la fase pubblica dell’inchiesta, che nell’arco di un paio di settimane si concretizzerà in un dibattito politico trasmesso in televisione e, dunque, di grande risonanza mediatica. Il voto sull’impeachment, invece, potrebbe avvenire già entro la fine dell’anno.

Testimonianze televisive di alti funzionari statunitensi sui presunti reati di Donald Trump distoglierà i cittadini americani da altri argomenti come economia e immigrazione.

L’indagine di impeachment potrebbe quindi danneggiare il tycoon in vista delle elezioni presidenziali di Novembre 2020, ma alcuni suoi sostenitori ritengono che questa potrebbe piuttosto dare una spinta alla rielezione di Trump.

Repubblicani contro l’inchiesta per impeachment

“La più grande caccia alle streghe della storia americana”, ha già tuonato il tycoon su Twitter. I Repubblicani accusano i Democratici di voler sovvertire il risultato delle elezioni 2016 con l’impeachment. La portavoce della Casa Bianca Stephanie Grisham ha definito il processo “ingiusto, incostituzionale e fondamentalmente non-Americano”.

I due Democratici che non hanno votato in linea con il partito sono Collin Peterson del Minnesota e Jeff Van Drew del New Jersey, ed entrambi rappresentano distretti dove Trump ha vinto nel 2016.

Se la Camera dei Rappresentanti voterà a favore dell’impeachment, la procedura sarà trasferita al Senato, controllato dai Repubblicani. Lì si terrà il processo al Presidente degli Stati Uniti.