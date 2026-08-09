Condizionatori portatili, meglio con tubo o senza? Cosa cambia con i consumi

Le estati in Italia sono destinate a raggiungere temperature sempre più alte e la ricerca di sollievo tra le mura domestiche diventa quindi una priorità assoluta. Tra stringenti vincoli architettonici, regole condominiali restrittive o un budget contenuto, non tutti hanno la possibilità o l’intenzione di installare un classico impianto fisso dotato di motore esterno.

La soluzione in questi casi è spesso quella di munirsi di un apparecchio portatile è fortissima, complice la promessa di una freschezza immediata e senza complicazione. Tuttavia, è fondamentale orientarsi correttamente nella scelta tra un modello dotato di tubo di scarico e i cosiddetti dispositivi senza tubo. A prima vista, infatti, potrebbero sembrare due prodotti equivalenti, ma la scelta comporta un impatto in bolletta completamente diverso.

Condizionatori portatili con tubo, come funzionano?

I condizionatori portatili con tubo sono a tutti gli effetti dei veri e propri climatizzatori. Queste macchine racchiudono al loro interno un completo circuito frigorifero basato sul lavoro di un gas refrigerante. Dunque, il ciclo operativo è identico a quello dei grandi impianti a parete. L’apparecchio assorbe il calore presente nell’ambiente, raffredda l’aria e la reimmette nella stanza, mentre l’energia termica in eccesso viene espulsa.

Tutti i componenti principali di questa tipologia di condizionatori si trovano concentrati in un unico blocco posizionato dentro casa. Non essendoci un’unità esterna dedicata, il calore sottratto all’ambiente deve necessariamente trovare una via d’uscita verso l’esterno, che viene garantita proprio dal condotto flessibile. Per far funzionare i condizionatori con tubo, basta collegarli a una presa elettrica e sistemarli in prossimità di un punto di sfogo verso l’esterno.

Come posizionare il tubo per evitare sprechi di energia

Affinché il condizionatore renda al meglio è necessario gestire correttamente lo scarico; è infatti necessario che l’aria calda accumulata finisca fuori dall’abitazione affinché il ciclo di raffreddamento funzioni a dovere. Per questo motivo, sarebbe opportuno predisporre un foro su misura praticato nel vetro del serramento o nella muratura. Nel caso in cui questo intervento non sia praticabile, è possibile far passare il tubo attraverso una finestra socchiusa.

In quest’ultimo caso, tuttavia, si crea un’apertura da cui l’aria calda esterna tende spontaneamente a rientrare, riducendo l’efficacia complessiva del raffreddamento. Questa dispersione può essere limitata utilizzando guarnizioni sigillanti, pannelli in tessuto isolante oppure kit para-spifferi specifici, spesso inclusi nella confezione o reperibili sul mercato.

Cosa sono i condizionatori senza tubo?

Quando parliamo di condizionatori senza tubo è bene sottolineare che non si tratta di condizionatori nel senso tecnico del termine. Rientrano infatti nella categoria dei raffrescatori evaporativi, privi di gas refrigeranti o compressori.

Il principio di funzionamento di questi dispositivi si fonda esclusivamente sulla fisica dell’evaporazione dell’acqua. L’aria calda dell’ambiente viene aspirata da una ventola, fatta passare attraverso un filtro costantemente mantenuto umido e poi reimmessa nella stanza. L’acqua in questo passaggio assorbe calore per evaporare, lasciando una sensazione di fresco. Fanno parte di questa categoria anche i nebulizzatori e i ventilatori ad acqua, pensati per spruzzare micro-goccioline capaci di rilasciare un senso di refrigerio istantaneo.

Molto spesso, nell’ambito delle promozioni commerciali, capita che i raffrescatori evaporativi vengano descritti come alternative rivoluzionarie ai climatizzatori classici, capaci di abbattere drasticamente le temperature di intere stanze senza il fastidio di tubi da far uscire dalla finestra. Tuttavia, è bene sottolineare che questi dispositivi non hanno la capacità fisica di abbassare in modo strutturato la temperatura di un locale chiuso, limitandosi a generare una percezione di fresco.

Confronto sui consumi: cosa cambia davvero in bolletta

Quando si sceglie un dispositivo per raffrescare la casa, oltre al costo dell’apparecchiatura va prestata particolare attenzione ai consumi in bolletta. Come abbiamo visto, le temperature sono destinate ad aumentare e, di conseguenza, si ricorrerà sempre di più all’utilizzo dei condizionatori, con ripercussioni dirette sul portafoglio.

Dal punto di vista dei consumi energetici, i condizionatori senza tubo sono la scelta migliore. Avere come unico organo meccanico in funzione una ventola e una piccola pompa per l’acqua comporta un assorbimento di energia elettrica estremamente ridotto. Dal punto di vista energetico, i raffrescatori sono paragonabili ai comuni ventilatori da tavolo.

Per quanto riguarda i condizionatori portatili con tubo, il motore del compressore richiede un assorbimento elettrico decisamente più elevato. A questo si aggiunge l’eventuale rientro di aria calda dalla finestra socchiusa, che costringe la macchina a lavorare più a lungo alla massima potenza, aumentando i consumi complessivi.