Concorso ufficio del processo 2024, quando esce il bando e numero di posti

Il ministero della Giustizia ha in previsione un piano di assunzione per migliaia di figure professionali. Non manca molto all’uscita del bando per il concorso della sezione Ufficio del processo. Chi potrà partecipare?

Il concorso per la sezione Ufficio del processo - la struttura organizzativa che ha l’obiettivo di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l’innovazione di modelli efficienti e organizzativi - è alla ricerca di personale laureato.

Secondo quando previsto dal blocco delle assunzioni della programmazione straordinaria di assunzioni della Missione M1C1 – Capitale Umano e Ufficio del PNRR (legge n.80 del 2021) sono messi a bando 8.250 posti, a cui si aggiungono 8.000 posti finanziati dai fondi del PNRR.

Il bando di concorso per la sezione Ufficio del processo è in uscita, infatti sono attesi in servizio i primi 4.200 vincitori già a partire dal 2024 (inizialmente con contratto a termo determinato di 2 anni).

Concorso Ufficio del processo: data di uscita del bando

Il concorso per la sezione Ufficio del processo è atteso da tempo. Già nella relazione 2022 il ministero della Giustizia aveva sottolineato la carenza di organico degli uffici (26%). Colpa il blocco delle assunzioni negli ultimi vent’anni che ha portato a circa 11.500 posti vacanti.

Tra questi e i numeri richiesti dal programmazione straordinaria di assunzioni della Missione M1C1 – Capitale Umano e Ufficio del PNRR (2021) e l’organico richiesto e finanziato dai fondi del PNRR, le unità assunte saranno ben oltre i posti vacanti. Le assunzioni, divise in due scaglioni, prevedono 16.500 unità.

La necessità di coprire il prima possibile i posti vuoti è alta e per questo il bando di concorso per Ufficio del processo sarà pubblicato entro il 2023, con concorso a breve scadenza. Questo permetterà ai vincitori si entrare in servizio già a partire 2024.

Che cos’è l’Ufficio per il processo?

Come si legge nelle note informative del ministero della Giustizia, l’Ufficio per il processo è:

una struttura organizzativa costituita con l’obiettivo di “garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha dato una svolta al sistema italiano. Tra gli scopi del Piano c’è infatti l’efficienza dei procedimenti, con la riduzione dei tempi.

Si cosa si occupano gli addetti dell’Ufficio del processo? Le mansioni da svolgere sono:

collaborare allo studio della controversia e della giurisprudenza;

predisporre le bozze di provvedimenti;

collaborare all’organizzazione, a beneficio dell’intero ufficio. (es. con banche dati giurisprudenziali interne);

coadiuvare il magistrato e l’intero ufficio giudiziario in tutte le attività preparatorie e collaterali alla decisione.

Chi può partecipare al concorso?

Il concorso per la sezione Ufficio del processo è aperto ai laureati con determinati requisiti. Tra questi:

laurea in Giurisprudenza

laurea in Economia

laurea in Scienza politiche

Nelle schede de ministero si legge che ci sono dei benefici per gli assunti, ovvero:

l’accesso al concorso magistratura ordinario (titolo di preferenza);

l’accesso professione notaio/avvocato (1 anno di tirocinio);

la scuola di specializzazione per le professioni legali (1 anno di frequenza);

l’accesso alla magistratura onoraria (titolo di preferenza).

Questi dovranno superare il concorso, che prevede la valutazione dei titoli e a titolo preferenziale la valutazione del tirocinio presso il ministero della Giustizia.

La selezione avverrà tramite una sola prova scritta e consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere in un’ora. Le materie trattate saranno le seguenti: