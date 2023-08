Concorso scuola personale Ata pulizie, domande al via: come fare

Domande al via per il concorso scuola personale Ata addetto alle pulizie per concludere il processo di internalizzazione degli ex Lsu (Lavoratori socialmente utili), fino a poco tempo fa assunti presso le ditte private.

È stato pubblicato il 17 agosto 2023 il bando del ministero dell’Istruzione e del merito, che lo ha annunciato sul sito istituzionale con un comunicato, per l’assunzione a tempo indeterminato di 590 addetti alle pulizie nelle scuole.

Con le domande per il concorso scuola per il personale Ata addetto alle pulizie, che tiene conto dei titoli e del servizio prestato senza che vi siano delle prove, vengono inseriti, come ricorda il ministero, anche i candidati risultati idonei nella precedente procedura, ma che non sono stati assunti per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza.

Vediamo come fare domanda per il concorso scuola per personale Ata addetto alle pulizie nelle scuole.

Concorso scuola personale Ata pulizie: come fare domanda

La domanda per il concorso scuola personale Ata addetto alle pulizie nelle scuole può essere presentata online tramite il portale InPa per il reclutamento nella Pubblica amministrazione a partire dal 17 agosto e fino alle ore 23:59 dell’8 settembre 2023.

Per inviare alla domanda è possibile anche collegarsi al sito ministeriale e in particolare alla Piattaforma Concorsi e procedure selettive.

Collegandosi al portale InPa apparirà una schermata in cui si richiederà al candidato di effettuare l’accesso con le credenziali:

Spid;

Cie;

Cns;

eIDAS.

Una volta effettuato l’accesso il candidato potrà confermare la registrazione e procedere all’invio della candidatura per il concorso scuola personale Ata addetto alle pulizie nelle scuole.

Come spiega il ministero nel comunicato la procedura era ferma dal settembre 2022, data ultima per lo svolgimento del relativo concorso. Possono quindi partecipare:

i candidati risultati idonei nel precedente concorso, ma che non sono stati assunti per mancata disponibilità di posti nella provincia di appartenenza;

i nuovi candidati che non avevano potuto partecipare alla procedura perché il termine di settembre 2022 era scaduto senza che il bando fosse emanato.

Ricordiamo che i requisiti specifici per la procedura sono:

diploma di scuola secondaria di primo grado , conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione; almeno 5 anni di servizio, anche non continuativi, nei quali devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, nei servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.

Concorso scuola personale Ata pulizie: il commento del ministro

La procedura di internalizzazione degli ex Lsu come personale Ata era iniziata nel 2020 con la ministra Lucia Azzolina. Dopo lo stallo prosegue con il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara che ha commentato la pubblicazione del bando ricordando che “si tratta di una misura che andrà a sanare le mancanze del passato e che coniuga l’interesse alla tutela del lavoro con i maggiori servizi necessari a garantire l’efficienza delle Istituzioni scolastiche”.

Le regioni coinvolte per le assunzioni tramite il concorso scuola per il personale Ata addetto alle pulizie nelle scuole sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. Non tutte le province, tuttavia, hanno la disponibilità di posti come si evince dal bando.

Rimandiamo al bando per maggiori dettagli e che alleghiamo di seguito.