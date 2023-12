Concorso dirigenti scolastici 2023, bando online: requisiti, prove e come fare domanda

È online sulla piattaforma InPa il bando del concorso per dirigenti scolastici con i dettagli su requisiti, prove e le istruzioni su come fare domanda.

Come aveva già annunciato ieri il ministero dell’Istruzione e del Merito in una nota riportante anche le parole del ministro Valditara, il bando per 587 posti si concretizza e i docenti aspiranti alla posizione di presidi negli istituti scolastici per le sedi vacanti individuate a livello regionale avranno tempo 30 giorni per produrre la domanda di partecipazione in via esclusivamente telematica.

La procedura ordinaria del concorso nazionale per dirigenti scolastici prevede il reclutamento in seguito a una selezione che sarà per titoli ed esami. Vediamo allora chi potrà partecipare tra i docenti, come fare domanda entro il 17 gennaio 2024 e in quali regioni.

Concorso dirigenti scolastici 2023, bando online: requisiti e posti

Potranno partecipare al concorso per dirigenti scolastici 2023, ma che verrà espletato nel 2024, solo alcuni docenti in possesso di determinati requisiti e che sono:

un contratto a tempo indeterminato come personale docente delle istituzioni scolastiche statali o del personale educativo delle istituzioni educative statali;

come personale docente delle istituzioni scolastiche statali o del personale educativo delle istituzioni educative statali; una laurea magistrale o anche: laurea specialistica o diploma di laurea secondo gli ordinamenti didattici precedenti al DM n. 509/1999, diploma accademico di II livello delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore;

o anche: laurea specialistica o diploma di laurea secondo gli ordinamenti didattici precedenti al DM n. 509/1999, diploma accademico di II livello delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore; almeno 5 anni di servizio ;

; requisiti generali per lavorare nelle pubbliche amministrazioni.

Il bando specifica che per il computo delle 5 annualità può essere considerato anche il servizio svolto prima della stipula del contratto a tempo indeterminato ma che sia stato prestato per un anno intero per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale dell’anno considerato. L’anno scolastico 2023/2024 in corso non può essere calcolato ai fini del raggiungimento del requisito richiesto per partecipare al concorso.

Per quanto riguarda i posti del concorso per dirigenti scolastici, come abbiamo anticipato, sono 587 e sono suddivisi tra le regioni con sedi vacanti anche se non tutte sono coinvolte come riporta la tabella di seguito e contenuta nel bando.

Regione Posti Abruzzo 12 Calabria 11 Campania 34 Emilia-Romagna 28 Friuli-Venezia Giulia 11 Lazio 50 Liguria 6 Lombardia 156 Marche 14 Piemonte 65 Puglia 32 Sardegna 11 Sicilia 26 Toscana 54 Umbria 5 Veneto 72 TOTALE 587

Concorso dirigenti scolastici 2023: prove e come fare domanda

Ma come fare domanda per il concorso per dirigenti scolastici 2023? La domanda andrà presentata esclusivamente sulla piattaforma online dedicata raggiungibile:

I candidati per inviare la domanda per partecipare al concorso scuola debitamente compilata devono essere abilitati al servizio “Istanze online” o essere in possesso delle credenziali Spid, Carta di identità elettronica (Cie), Carta Nazionale dei Servizi o eIDAS.

Per la partecipazione al concorso per dirigenti scolastici, come specifica il bando, è dovuto il pagamento di un contributo pari a 15 euro e deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”. Prima di inviare la domanda l’aspirante deve produrre il bollettino tramite il link disponibile all’interno dell’istanza. La domanda può essere inviata a partire dal 19 dicembre e fino alle 23:59 del 17 gennaio 2024.

Una volta conclusa la finestra temporale per le istanze, gli aspiranti dovranno attendere il calendario delle prove del concorso per presidi che sono le seguenti:

prova preselettiva di 75 minuti e che consiste in un test di 50 quesiti a risposta multipla, 6 per ciascuno degli ambiti disciplinari a), b), c), d), e), f), g) e h) dell’articolo 7, comma 2 del DM 194/2022 e 2 per l’ambito disciplinare i) del predetto articolo;

di 75 minuti e che consiste in un test di 50 quesiti a risposta multipla, 6 per ciascuno degli ambiti disciplinari a), b), c), d), e), f), g) e h) dell’articolo 7, comma 2 del DM 194/2022 e 2 per l’ambito disciplinare i) del predetto articolo; una prova scritta di 180 minuti composta da 5 quesiti a risposta aperta che riguardano gli ambiti disciplinari del DM 194/2022 e 2 quesiti strutturati in 5 domande a risposta multipla per valutare la conoscenza della lingua inglese ;

di 180 minuti composta da 5 quesiti a risposta aperta che riguardano gli ambiti disciplinari del DM 194/2022 e 2 quesiti strutturati in 5 domande a risposta multipla per valutare la conoscenza della ; una prova orale della durata di 30 minuti e che consiste in un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e della lingua inglese.

La prova preselettiva, lo ricordiamo, si svolgerà se il numero dei candidati dovesse risultare superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso. Per maggiori dettagli sul concorso per dirigenti scolastici rimandiamo al bando che alleghiamo di seguito.