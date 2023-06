Concorso Agenzia delle entrate per 4.500 funzionari: requisiti e come fare domanda

L’Agenzia delle entrate si prepara a rimpolpare il proprio personale con una massiccia campagna di assunzioni di funzionari già entro il 2023. L’avviso pubblicato dall’ente fiscale ha annunciato l’innesto già quest’anno di 4.500 nuovi funzionari. A breve usciranno i bandi per due tipologie: funzionario per attività tributaria e funzionario per servizi di pubblicità immobiliare.

Questo concorso si inserisce nel più ampio programma di reclutamento presentato solo qualche settimana fa dal direttore dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che ha parlato di 11mila nuove assunzioni entro il 2024 e 6mila entro il 2023. Quindi oltre al concorso per funzionari dovrebbe esserci qualche altra opportunità per altre 1.500 persone. Dopo anni di tagli e di spending review, i nuovi innesti consentiranno all’agenzia di superare la «boa della sopravvivenza» - come detto dal direttore. Vediamo le prime info sui posti messi a disposizione per i funzionari.

Concorso Agenzia delle entrate per funzionari: requisiti

In attesa dei bandi che chiariranno nello specifico tutti i dubbi su ulteriori requisiti e come fare domanda, siamo già in grado di dire che il concorso sarà indirizzato verso profili laureati almeno triennali in giurisprudenza oppure (ma solo nel caso dei funzionari per l’attività tributaria) in economia e in scienze politiche. Quali saranno le mansioni che andranno a svolgere i neo funzionari? Nel caso di quelli per attività tributaria, questi saranno responsabili dell’attività in materia fiscale, dall’assistenza agli utenti sugli adempimenti fino all’elaborazione della modulistica e all’attività di analisi e ricerca dei fenomeni illeciti.

Diverse invece le mansioni per i funzionari per servizi di pubblicità immobiliare. Questi si occuperanno dei registri immobiliari che consentono di risalire alla titolarità dei beni e all’eventuale presenza di pesi o vincoli che ne limitano il godimento, come ad esempio le ipoteche, l’assistenza e consulenza agli utenti e l’attività di aggiornamento e conservazione delle banche dati.

Concorso e come fare domanda

Per conoscere la scadenza per l’inoltro delle domande bisognerà attendere la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. Da momento della pubblicazione ci saranno 30 giorni di tempo. Sicuramente l’invio della domanda avverrà online dal portale dell’Agenzia delle entrate nella sezione concorsi. Per accedere, come tutti i concorsi pubblici, sarà necessario essere in possesso di credenziali Spid, Cie o CNS. Non chiaro se si dovrà pagare una piccola tassa per partecipare. Probabile possa esserci una sola prova scritta, considerate le ultime disposizioni in termini di concorsi pubblici più snelli e veloci. In caso di domande eccessive sarà inserita prima una prova preselettiva.

Quali saranno gli argomenti da studiare? Nel caso dei funzionari per attività tributaria tra le materie d’esame ci saranno diritto civile e commerciale, diritto amministrativo, contabilità aziendale ed elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati con la pubblica amministrazione e i reati tributari.

Nel caso invece dei funzionari per servizi di pubblicità immobiliare saranno trattati temi di diritto civile, diritto amministrativo, elementi di diritto processuale civile, elementi di diritto tributario ed elementi di diritto penale.