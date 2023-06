Concorso Agea, bando in Gazzetta per funzionari: requisiti e come candidarsi

Sono 40 in totale i posti disponibili all’interno di Agea con la qualifica di funzionari con un contratto full-time a tempo indeterminato. Sono stati indetti 2 concorsi Agea 2023 per funzionari. I 40 posti saranno divisi in:

25 post i per funzionari con formazione informatica ;

i per funzionari con formazione ; 15 posti per funzionari con formazione amministrativa.

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) ha sede a Roma e ha il compito di occuparsi di erogazioni di aiuti, contributi e premi a sostegno della produzione agricola dei Paesi dell’Unione Europea, finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (Feaga) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Feasr).

Un’opportunità di lavoro da non lasciarsi sfuggire. Per presentare la domanda c’è ancora tempo fino al 10 luglio 2023. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui requisiti, le prove e come presentare la candidatura.

Concorso Agea, bando in Gazzetta per funzionari: quali sono i requisiti

Prima di presentare la propria candidatura per i concorsi Agea 2023 è bene che gli aspiranti funzionari verifichino di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Oltre ai requisiti generali, come la cittadinanza italiana o europea, idoneità fisica e godimento dei diritti civili e politici - comuni a entrambi i bandi - sono previsti anche dei requisiti specifici a seconda del concorso.

Per i funzionari con formazione informatica è richiesta una laurea triennale (L) o magistrale (LM) in una delle seguenti classi:

Ingegneria dell’informazione (L-8);

Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18);

Scienze e tecnologie informatiche (L-31);

Scienze economiche (L-33);

Scienze matematiche (L-35);

Statistica (L-41);

Fisica (LM-17, 20/S);

Informatica (LM-18, LM-66, 23/S);

Ingegneria dell’Automazione (LM-25, 29/S);

Ingegneria della Sicurezza e delle Telecomunicazioni (LM-26, LM-27, 30/S);

Ingegneria Elettronica (LM-29, 32/S);

Ingegneria Gestionale (LM-31, 34/S);

Ingegneria Informatica (LM-32, 35/S);

Matematica (LM-40, LM-44, 45/S, 50/S);

Scienze Statistiche ed in Finanza (LM-82, LM-83, LM-16, 48/S,

90/S, 91/S, 92/S);

Scienze dell’Economia e in Scienze Economico-Aziendali (LM-77, LM-56, 64/S, 84/S);

90/S, 91/S, 92/S); Scienze dell’Economia e in Scienze Economico-Aziendali (LM-77, LM-56, 64/S, 84/S); ogni altro titolo di studio equipollente

Mentre per i funzionai amministrativi è richiesta la laurea in:

Filosofia (L-5);

Lettere (L-10);

Scienze dei servizi giuridici(L-14);

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16);

Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18);

Scienze della comunicazione (L-20);

Scienze economiche (L-33);

Scienze politiche e delle Relazioni internazionali (L-36);

Sociologia (L-40);

laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una qualunque delle classi di lauree di possibile equiparazione nonché ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente. leggi anche Assunzioni Fiumicino, basta il diploma: come candidarsi e requisiti

Concorso Agea, bando in Gazzetta per funzionari: come candidarsi

Una volta essersi accertati di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi Agea 2023, gli aspiranti funzionari dovranno presentare la propria candidatura entro il 10 luglio 2023 tramite il portale di reclutamento inPA. Per accedere al portale è necessario autenticarsi tramite una di queste opzioni:

Spid;

Cie;

Cns;

Eidas.

Una volta autenticatisi, basterà cliccare sul tasto “Invia la tua candidatura” presente infondo alle pagine dei concorsi Agea:

Per poter accedere alle selezioni i concorrenti dovranno possedere un indirizzo Pec (Posta elettronica certificata) personalmente intestato oppure un domicilio digitale. Infine, i candidati non dovranno dimenticare di versare la quota di partecipazione a ciascun concorso dall’importo di 10 euro.

Concorso Agea, bando in Gazzetta per funzionari: le prove

In base al numero delle domande pervenute, l’Agea si riserva, per ciascun concorso, la facoltà di svolgere una prova preselettiva, che consisterà in domande a risposta multipla sulle discipline previste per le stesse prove scritte. Dopodiché si procederà alla selezione mediante 3 prove d’esame: due scritte e un esame orale.

La prima prova scritta sarà a contenuto teorico con domande a risposta aperta, volte ad accertare le conoscenze tecniche ed analitiche.

sarà a contenuto teorico con domande a risposta aperta, volte ad accertare le ed analitiche. La seconda prova invece prevederà la risoluzione di un caso pratico .

invece prevederà la . La prova orale vedrà gli aspiranti funzionari impegnarsi in un colloquio in cui saranno verificate le conoscenze delle materie d’indirizzo, previste per le prove scritte; la conoscenza della lingua straniera; inoltre, per gli amministrativi verrà verificata la conoscenza di elementi di informatica.

Per il concorso di funzionari amministrativi le prove scritte verteranno su argomenti quali: diritto costituzionale, civile, dell’Unione europea, politica agricola, contabilità, normativa del lavoro, codici disciplinari e organizzazione dell’AGEA. Per gli aspiranti funzionari informatici, invece, gli argomenti saranno: gestione dei dati, sicurezza informatica, machine learning, tecniche e metodologie di gestione dei progetti; elementi di sistemi informativi geografici; il codice dell’Amministrazione Digitale e l’organizzazione dell’AGEA. Per conoscere nello specifico ogni materia sarà bene leggere attentamente i bandi di concorso.