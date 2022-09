Concorsi pubblici, tutti i principali bandi in scadenza a settembre 2022

C’è ancora tempo per candidarsi ai concorsi pubblici con i bandi attivi in scadenza a settembre 2022. Ma quali sono i principali bandi in scadenza a settembre?

Si tratta principalmente di bandi rivolti a laureati, ma anche a diplomati che una volta presa visione nel dettaglio dei requisiti previsti possono candidarsi ai concorsi pubblici.

Tra i concorsi pubblici per i quali è possibile ancora fare domanda, e per i quali prossimamente verranno effettuate le prove, vi sono quello all’Agenzia delle Entrate, per finire con la Corte dei Conti e la Rai.

Le assunzioni, tramite concorso, sono previste anche nella Regione Lazio per lavorare nei centri per l’impiego. Abbiamo parlato del portale InPA realizzato per raccogliere tutti i bandi di concorsi pubblici previsti in Italia.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono i principali bandi di concorso in scadenza a settembre.

Concorsi pubblici: bando Agenzia delle Entrate in scadenza a settembre

Tra i bandi di concorsi pubblici in scadenza a settembre 2022 troviamo quello dell’Agenzia delle Entrate per 900 posti.

Il concorso prevede l’assunzione di profili professionali specifici, vale a dire assistenti tecnici e pertanto si rivolge, tra gli altri, a diplomati quali:

periti industriali;

geometri;

diplomati nel settore tecnologico.

Le assunzioni del concorso presso l’Agenzia delle Entrate per 900 posti saranno con contratto a tempo indeterminato e in tutta Italia. I candidati selezionati andranno a svolgere le seguenti attività:

servizi catastali;

servizi cartografici;

servizi estimativi;

osservatorio del mercato immobiliare.

La domanda di partecipazione al concorso per l’Agenzia delle Entrate va inoltrata in via telematica entro e non oltre il 23 settembre 2022. Per consultare il bando clicca qui.

Concorso Agenzia delle Dogane e Monopoli in scadenza a settembre

Scade il 29 settembre il bando per il concorso presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per 980 posti. Si tratta in verità di due procedure concorsuali per la copertura totale dei posti con contratto a tempo indeterminato in diverse regioni d’Italia.

I due concorsi sono rivolti a diplomati e laureati che, selezionati, andranno a lavorare presso le strutture centrali, ma anche per Comuni e Regioni.

Concorso Rai in scadenza a settembre

La Rai ha indetto un concorso pubblico per diplomati per assunzioni di 35 unità di personale under 30. Si tratta anche in questo caso di due procedure selettive per reclutare più nel dettaglio:

25 impiegati ;

; 10 assistenti di redazione.

Per presentare la candidatura per i concorsi Rai c’è tempo fino alle ore 12.00 del 23 settembre 2022.

La domanda può essere compilata e trasmessa esclusivamente per via telematica collegandosi alla sezione “Lavora con noi” del sito Rai, previa registrazione (clicca qui).

Concorsi pubblici Corte dei Conti e Regione Lazio in scadenza

Ci sono altri due concorsi pubblici tra i principali attivi e i cui bandi sono in scadenza a settembre: quello per la Corte dei Conti e quello della Regione Lazio.

La Corte dei Conti, insieme all’Avvocatura dello Stato, prevede assunzioni tramite concorso per un totale di 94 posti per profili amministrativi. Per partecipare è necessario possedere almeno una delle seguenti lauree magistrali:

LMG /01 giurisprudenza;

LM - 63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;

LM - 52 Relazioni internazionali;

LM - 62 Scienze della politica;

LM - 56 Scienze dell’economia;

LM - 77 Scienze economico-aziendali.

La domanda per partecipare al concorso della Corte dei Conti e Avvocatura dello Stato va presentata entro le ore 24 del 21 settembre esclusivamente online registrandosi al portale ufficiale.

Per registrarsi è necessario essere in possesso di credenziali Spid di livello 2 e di un indirizzo di posta elettronica PEC personale.

La Regione Lazio invece ha indetto un concorso per assumere persone da inserire nei centri per l’impiego.

Le assunzioni per 249 posti per diplomati saranno con contratto a tempo pieno e indeterminato per assistenti di mercato e servizi per il lavoro.

Per candidarsi al concorso della Regione Lazio c’è tempo fino al 30 settembre. Rimandiamo a un articolo dettagliato di Money.it qui di seguito per approfondire.